Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat ein Freundschaftsturnier in Portugal für sich entschieden. Neben den Gastgebern ließ man auch die Niederlande und Spanien hinter sich.

Noch im vergangenen November und Dezember schoss sich die U17-Nationalmannschaft Deutschlands nach dem Europameister-Titel auch zum Weltmeister. Mittlerweile ist dieser Jahrgang aus der Altersklasse rausgewachsen - doch auch der neue U17-Jahrgang macht Hoffnung.

Die von Michael Prus trainierte Auswahl trat in den vergangenen Tagen beim Algarve Cup in Portugal an und setzte sich am Ende mit sechs Punkten aus drei Spielen durch. Mit von der Partie waren auch die beiden Verteidiger Kacper Koscierski und Owono-Darnell Keumo vom VfL Bochum sowie Borussia Dortmunds Offensivspieler Nick Cherny.

Dabei erwischte Deutschland einen katastrophalen Start in das Freundschaftsturnier, denn zum Auftakt wurde die Prus-Elf am vergangenen Samstag von Spanien förmlich überrollt. Schon zur Pause stand es 0:5, am Ende musste man sich mit 0:7 geschlagen geben. Während Keumo durchspielte und Cherny zur Pause kam, blieb Koscierski 90 Minuten auf der Bank.

Cherny trifft gegen die Niederlande doppelt

Viel Zeit um über die "Abreibung", wie Prus sie nannte, nachzudenken, blieb jedoch nicht. Schon zwei Tage später stand das Duell gegen die Niederlande an - diesmal mit Cherny und Koscierski in der Startelf und Keumo als spätem Joker. Dort zeigten die DFB-Jungs ein anderes Gesicht. Einen besonderen Anteil hatte Dortmunds Cherny, der früh einen Elfmeter verschoss, den Nachschuss aber verwandelte und - nach dem 2:0 durch Augsburgs Frank Bleicher - noch vor der Pause per traumhaftem Freistoß zum 3:0 traf. Letztlich setzten sich die Deutschen mit 3:1 durch. Eine "gute Reaktion", wie der Coach befand.

Am Mittwoch traf die deutsche U17 dann auf Gastgeber Portugal und gewannen durch Tore von Kilian Sauck (Borussia Mönchengladbach), Francis Onyeka und Montrell Culbreath (beide Bayer Leverkusen) mit 3:0. Während Keumo erneut 90 Minuten ran durfte, kamen Cherny und Koscierski von der Bank. Da die Spanier sowohl gegen Portugal als auch gegen die Niederlande nicht über ein 1:1 hinaus kamen, reichten die beiden Siege letztlich, um den Turniersieg feiern zu dürfen.