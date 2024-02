Die A-Junioren Bundesliga ist an diesem Wochenende auch aus der Winterpause erwacht. Zum Auftakt gab es eine kleine Überraschung

Die A-Junioren Bundesliga West ist an diesem Wochenende mit ihrem ersten kompletten Spieltag in das Jahr gestartet. Während sich der Spitzenreiter weiterhin keine Blöße gibt, musste ein Verfolger Federn lassen. Das konnte der FC Schalke 04 allerdings ausnutzen

Bayer Leverkusen – VfL Bochum 2:2 (1:1)

Der VfL Bochum trotzte dem Tabellenzweiten Bayer Leverkusen einen Punkt ab. Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Heiko Butscher war zwischenzeitlich durch einen Doppelschlag von Mohammad Mahmoud (45.+1, 51.) sogar in Führung gegangen.

Alemannia Aachen – Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

Der Spitzenreiter tat sich bei Alemannia Aachen zunächst schwer. Schon Mitte der ersten Halbzeit musste Borussia Dortmund zweimal wechseln. Erst in der 75. Minute erlöste BVB-Stürmer Paris Brunner die Mannschaft von Mike Tullberg. Durch den Patzer von Bayer Leverkusen ist der Vorsprung an der Spitze auf acht Punkte angewachsen.

Borussia Mönchengladbach – Arminia Bielefeld 2:0 (2:0)

Vor 85 Zuschauern stellte der Nachwuchs der Fohlen schon für der Pause den Endstand her. Flajvo Hoxha (14.) und David Arize (42.) trafen für Borussia Mönchengladbach.

FC Schalke 04 – 1. FC Köln 2:1 (1:0)

Dabei gingen die Schalker schon in der siebten Minute durch Zaid Amoussou-Tchibara in Führung. Schon in der ersten Halbzeit musste Königsblau zweimal wechseln. Nach dem Seitenwechsel begann es munter. Zunächst glich Kölns Abdul Yilmaz aus (48.) ehe Vitalie Becker (51.) die Schalker Führung wiederherstellte. S04 war danach überlegen. Erst kurz vor Schluss drückten die Gäste mehr auf den Ausgleich, blieben aber ohne Erfolg. Schalke rückte so auf den dritten Platz vor.

Wuppertaler SV – Viktoria Köln 1:1 (0:0)

Ein Offensivfeuerwerk war bei diesem Duell nicht unbedingt zu erwarten. Der Wuppertaler SV stellte mit 15 Toren die zweitschlechteste Offensive der gesamten Liga. So ging es auch ohne Tore in die Halbzeit. Nach einer druckvollen Aktion brachte Andrii Pedchenko den WSV in Führung (56.). Doch mit dem Sieg wurde es nichts für das Team von Trainer Christian Britscho: Dan Tshibaka Tshimanga glich in der Nachspielzeit noch aus (90.+3).