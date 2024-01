Borussia Dortmund hat sich mit deinem 3:1 gegen den SC Paderborn in der A-Junioren Bundesliga West zurückgemeldet. Auch Paris Brunner ist einer der Torschützen.

Die U19 von Borussia Dortmund hatte sich mit zwei Siegen in Folge aus dem vergangenen Jahr verabschiedet. Zum Jahres- und Rückrundenauftakt stand für den Tabellenführer der A-Junioren Bundesliga West das Nachholspiel gegen den SC Paderborn an. Der BVB hatte sich am vergangenen Wochenende mit einem 4:0-Testspielsieg gegen Eintracht Frankfurt Selbstvertrauen geholt. Das hielt wohl noch an. Die Dortmunder besiegten Paderborn mit 3:1 (2:1).

Während U17-Weltmeister Paris Brunner dort nur von der Bank kam und zwei Tore beisteuerte, durfte er gegen Paderborn von Beginn an ran. Julian Rijkhoff saß dafür zunächst auf der Bank. Für die Treffer waren aber zunächst anderen zuständig.

Der BVB geht früh in Führung

Bereits nach zwei Minuten ging der BVB in Führung. Kjell Wätjen brachte die Dortmunder in Führung. Die sollte aber nicht lange anhalten. Travis De Jong erzielte 15 Minuten später den Ausgleich (17.). Noch vor der Pause konnte Cole Campbell aber die Dortmunder wieder in Führung bringen (33.). Die beiden BVB-Talente waren es auch schon, die die ersten Treffer gegen Frankfurt erzielt hatten.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie für den Schützen zum 2:1 aber schnell beendet. Campbell sah nach nur sechs Minuten die Rote Karte. Der BVB musste sich in Unterzahl gegen unangenehme Paderborner bewähren. Das gelang dem BVB aber ohne große Probleme. Sie ließen in der Folge nicht mehr viel zu. Brunner machte mit seinem elften Saisontor den Deckel drauf (80.). Der BVB war baute mit dem 3:1 die Tabellenführung aus und steht nun sechs Punkte vor Bayer Leverkusen.

Dabei haben die Schwarz-Gelben noch ein Spiel weniger ausgetragen. Für Borussia Dortmund geht es mit dem Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen weiter (Samstag, 3. Februar, 13 Uhr). Nur vier Tage später reist der BVB zum MSK Zilina, dem Meister der slowakischen Jugendliga. Dann geht es für das Team von Trainer Mike Tullberg um den Einzug ins Achtelfinale der Youth League. Der SC Paderborn empfängt am 4. Februar Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr).