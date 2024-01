Die U19 der SpVg Schonnebeck sorgte in der ersten Hälfte der Hinrunde für mächtig Aufsehen in der A-Junioren-Niederrheinliga. Im zweiten Teil lief jedoch wenig zusammen.

Die SpVg Schonnebeck hat in der U19-Niederrheinliga einen guten Start hingelegt und war noch am 6. Spieltag Tabellenführer. Das lag besonders an Top-Torjäger Arne Wessels (17 Tore in zehn Spielen) und Conor Tönnies (acht Tore in zehn Spielen), dem Sohn von Trainer Dirk Tönnies. Der sah sich anschließend gezwungen, die beiden regelmäßiger bei den Senioren einzusetzen. Die Folge: Die Junioren rutschten auf Platz fünf ab.

Im RevierSport-Interview spricht Tönnies über die Spiele, die ihn besonders ärgern und erklärt, warum es dennoch die richtige Entscheidung war, auf seine Leistungsträger zu verzichten.

Dirk Tönnies über...

... die Hinrunde: Wir sind sehr, sehr gut gestartet, haben bis zu den Herbstferien unser Potenzial abgerufen und waren auch Tabellenführer. Bis dahin war es eine sehr, sehr gute Saison, dann haben wir einen kleinen Einbruch erlitten. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich den Conor (Tönnies, Anm. d. Red.) und den Arne (Wessels, Anm. d. Red.) dann regelmäßig bei den Senioren spielen lassen habe. Dazu hatten wir eine kleine Verletzungsmisere, wo auch Leistungsträger und Altjahrgänge ausgefallen sind. Das konnten wir leider nicht mehr kompensieren.

... den schönsten Moment im bisherigen Saisonverlauf : Neben dem guten Saisonstart gab es am 11. Spieltag noch einmal so ein Highlight-Spiel gegen die SG Unterrath. Da haben wir auswärts 3:2 gewonnen und die Truppe hat noch einmal gezeigt, was sie kann.

... die schlimmsten Momente: Wir haben nach den Herbstferien gegen Arminia Klosterhardt (2:3), den VfL Rhede(1:1), die SGS Essen (1:3) und den SC St. Tönis (2:2), vier der untersten fünf Teams in der Tabelle, nur zwei Punkte geholt und zehn liegenlassen. Das ist, was uns halt wurmt. Wenn man die zehn Punkte mehr hätte und sieht, wo man dann jetzt stehen könnte, dann ist das ein bisschen Schade.

... die Ziele für 2024: Unter dem Strich wollen wir unter die ersten Sechs kommen und die direkte Qualifikation schaffen, aber zwischenzeitlich hat man schon gedacht, dass wir auch in der Top drei mitspielen können. Das konnten wir aber leider nur im ersten Viertel der Saison halten – eben auch, weil Arne und Conor häufiger nicht da waren. Aber ich kann Jungs, die sich so gut entwickelt haben wie die beiden zu Beginn der Saison, ja nicht bestrafen und die Entwicklung hemmen, indem ich sie nicht in der ersten Mannschaft stattfinden lasse, auch wenn es auf Kosten der U19 geht.

Wir sind ein kleiner Verein und wenn ich die Möglichkeit habe, zwei so außerordentliche Talente weiterzuentwickeln, die den nächsten Schritt machen können, dann muss ich das in Kauf nehmen, auch wenn es dann vielleicht in der A-Junioren Niederrheinliga nicht mehr Platz eins oder zwei, sondern Platz vier oder fünf wird. Das Ziel ist damit auch erreicht und wir haben dann Jungs weiterentwickelt, die den nächsten Schritt gehen können und dann einen Mehrwert für den Verein haben.