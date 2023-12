U19-DFB-Pokal: Verlängerungs-Krimi nach Rückstand - Schalke im Halbfinale

Die U19 des FC Schalke 04 ist ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Bei Hertha BSC siegten die Königsblauen nach Rückstand mit 2:1.

Die U19 des FC Schalke 04 träumt weiter vom Titel im DFB-Pokal! Am Sonntagmittag setzte sich die Mannschaft von Norbert Elgert mit 2:1 im Viertelfinale bei Hertha BSC durch und zog in die Runde der letzten Vier ein. Nach Rückstand kämpfte sich Vorjahres-Finalist S04 in die Verlängerung und drehte die Partie schließlich.

Im Berliner Stadion auf dem Wurfplatz starteten die Gastgeber druckvoll, drängten Schalke tief in die eigene Hälfte. Der erste gefährliche Abschluss ließ eine gute Viertelstunde auf sich warten - saß dann aber direkt: Luis Trus visierte aus spitzem Winkel die lange Ecke an und brachte Hertha in Führung (17.).

Auch mit der Führung im Rücken hielten die Berliner den Druck aufrecht und setzten ihren dominanten Auftritt fort. Das 0:2 aus Schalker Sicht lag in der Luft. Doch S04 stemmte sich erfolgreich dagegen - und wurde zum Ende des ersten Durchgangs selber forscher.

Nach Wiederanpfiff setzte Schalke seine Drangphase fort, und die mündete beinahe im Ausgleich. Es gab Elfmeter für die Königsblauen, den Max Grüger allerdings neben das Tor setzte (48.).

DFB-Pokal der A-Junioren: Das Viertelfinale im Überblick Mainz 05 - VfL Wolfsburg 2:1 Hertha BSC - FC Schalke 04 1:2 Hamburger SV - TSG Hoffenheim 0:5 Bayer Leverkusen - SC Freiburg folgt

Besser machte es Bilal Brusdeilins: Denn zu Beginn der Schlussviertelstunde erhielten die Schalker einen zweiten Strafstoß, den der eingewechselte Offensivmann verwandelte (75.). Schalke war zurück im Spiel, und der offene Schlagabtausch, der sich im Laufe des zweiten Durchgangs entwickelt hatte, ebbte nach dem 1:1 ab. Es ging in die Verlängerung.

Und dort drehten die Knappen die Partie komplett. Ein langer Ball rutschte zu Vitalie Becker auf der linken Außenbahn durch, der in den Strafraum zog und mit einem wuchtigen Abschluss aus kurzer Distanz zum 2:1 traf (98.). Schalke brachte den Vorsprung über die Zeit und jubelte nach Abpfiff über den Einzug ins Halbfinale.

Nun verabschieden sich die Schalker in die Winterpause. Das erste Pflichtspiel im kommenden Jahr ist für den 4. Februar geplant, dann kommt der 1. FC Köln in der U19-Bundesliga West nach Gelsenkirchen. Zuvor sind Testspiele, unter anderem gegen die A-Junioren des SV Meppen (14. Januar) und der TSG Hoffenheim (21. Januar), geplant.