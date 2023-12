U17: Derbysieg gegen Bochum - Schalke als Spitzenreiter in die Pause

Der FC Schalke 04 hat das U17-Derby gegen den VfL Bochum gewonnen. Damit sind die Königsblauen zurück an der Tabellenspitze.

Die U17 des FC Schalke 04 verabschiedet sich als Tabellenführer in die Winterpause.

Mit 2:0 setzte sich das Team von Trainer Thomas Bertels am Sonntag gegen den VfL Bochum durch. Mit dem Derbysieg zum Abschluss des 18. Spieltags hielten die Königsblauen dem Druck der Konkurrenz stand und kehrten an die Tabellenspitze zurück.

Bayer Leverkusen (2:0 gegen 1. FC Köln) und Borussia Dortmund (1:0 bei Arminia Bielefeld) hatten am Samstag vorgelegt. Mit dem Erfolg gegen Bochum - es war bereits der fünfte in Serie - zog Schalke an den beiden Kontrahenten vorbei - zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf den BVB, vor Leverkusen steht S04 aufgrund der besseren Tordifferenz.

Gegen Bochum erwischte Schalke einen Traumstart: Es lief noch die erste Spielminute, als Maxime Ndong Penda die Gelsenkirchener in Führung schoss. Und auch zu Beginn des zweiten Durchgangs schlug Schalke eiskalt zu. Ahmet Kaan Öztürk erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 (47.). Dabei blieb es.

Für die Bochumer war es die vierte Saisonniederlage und das vierte sieglose Spiel in Serie. Dennoch kann der VfL aus tabellarischer Sicht wohl auf eine zufriedenstellende Hinserie blicken. Das Team von David Siebers überwintert auf dem fünften Platz und hat fünf Zähler Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach auf Rang sechs.

Zwei Monate dauert es, ehe der Ball in der U17-Bundesliga West wieder rollt. Am Sonntag, 18. Februar (11 Uhr, RS-Liveticker), empfängt der VfL Bochum Rot-Weiss Essen. Schalke gastiert zeitgleich beim MSV Duisburg. Sowohl S04 als auch VfL sind bereits ab Januar wieder in Testspielen im Einsatz.

U17-Bundesliga West: Der 18. Spieltag im Überblick

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 2:0

Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf 3:0

Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg 0:1

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 0:1

SC Paderborn - Borussia Mönchengladbach 2:1

VfB Waltrop - Rot-Weiß Oberhausen 3:1

FC Schalke 04 - VfL Bochum 2:0