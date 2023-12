U19-Niederrheinliga: RWE holt Herbstmeisterschaft - Hohenberg zieht positives Fazit

Die RWE U19 gewann am 13. Spieltag der Niederrheinliga mit 4:0 gegen Arminia Klosterhardt. Durch den Erfolg überwintert die Mannschaft von Trainer Simon Hohenberg an der Tabellenspitze.

Am 13. Spieltag der U19-Niederrheinliga konnte Rot-Weiss Essen die positive Serie ausbauen und gewann mit 4:0 (0:0) gegen DJK Arminia Klosterhardt. Durch den Erfolg überwintert die Mannschaft von Cheftrainer Simon Hohenberg als Tabellenführer.

Zwar konnte der ärgste Verfolger vom TSV Meerbusch durch einen 3:1-Erfolg gegen die SpVg Schonnebeck nachziehen, jedoch haben die Essener das klar bessere Torverhältnis.

Gegen Klosterhardt tat sich RWE zwar in den ersten 45 Minuten schwer, jedoch platzte der Knoten kurz nach dem Seitenwechsel. Etienne-Noel Reck (51., 56.) brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. In der 69. Minute erhöhte Yan Marcos Friessner Montas auf 3:0, ehe der eingewechselte Simon Gawryluk in der zweiten Minute der Nachspielzeit für den Endstand von 4:0 sorgte.

„Es war die von uns erwartete harte Nuss, weil Klosterhardt alles reingeworfen hat und sie waren ein sehr unangenehmer Gegner. Die erste Halbzeit habe ich schon als kompliziert wahrgenommen, weil wir in einigen Teilbereichen schon unsauber gespielt haben”, erklärte Hohenberg. „Wir waren teilweise nicht geduldig genug, auch wenn wir die besseren Torchancen hatten.”

RWE: Alter - Alpkaya (46. Byakoua Youbi), Bollenberg, Swajkowski, Pirnal (69. Demirci) - Gedikli (46. Berzen), Brune, Friessner Montas (69. Gawryluk), Ademi (69. Gawryluk), Barry - Reck

Arminia Klosterhardt: Neumann - Streaten, Michalik, Onur (76. Greven), Sabrowski - Dogan (76. Rühl), Konzer, Azaronok, Nunnendorf - Gentidis, Buch (83. Sanganaza) 

Schiedsrichter: Maik Heinen 

Tore: 1:0, 2:0 Reck (51., 55.), 3:0 Friessner Montas (69.), 4:0 Gawryluk (90. +2)

Nach Aussagen des Trainers habe seine Mannschaft in Durchgang zwei jedoch eine starke Reaktion gezeigt. „In der zweiten Halbzeit habe ich uns deutlich besser gesehen. Wir wollten geduldig bleiben und unser Spiel durchziehen und das haben die Jungs auch gut angenommen. Unterm Strich haben wir die Partie verdient gewonnen. Es war eine solide, wenn auch nicht perfekte Leistung”, bilanzierte Hohenberg.

In den vergangenen Wochen überzeugten die Essener immer wieder durch hohe Siege und stehen nach dem Erfolg gegen Klosterhardt bei starken 49 Saisontoren. Nach der gewonnen Herbstmeisterschaft zog Hohenberg ein positives Fazit und lobte die Entwicklung seiner Mannschaft.

„Wir haben in den letzten Wochen unsere Spiele jedes Mal sehr klar gewonnen und das immer mit einem Unterschied von mindestens vier Toren. Auch in gewissen Testspielen, wie gegen den FC Kray, haben wir gut gespielt", erklärte Hohenberg. „Die Mannschaft hat sich richtig gut entwickelt. Wir strahlen eine gewisse Art von Selbstverständlichkeit und Selbstvertrauen auf dem Platz aus. Diese Entwicklung ist schön zu sehen und es geht extrem in die richtige Richtung.”

Für die jungen Essener geht es in der Liga im kommenden Jahr am (28.01., 11 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfL Rhede weiter. Das Hinspiel in Rhede gewann RWE mit 5:0.