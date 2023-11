U17-WM: Diesen Rekord hat BVB-Talent Brunner egalisiert

Paris Brunner von Borussia Dortmund hat die deutsche U17-Nationalmannschaft ins Finale der WM geführt. Damit egalisierte er einen Rekord.

Es waren vor allem zwei Spieler, die beim Halbfinalsieg der deutschen U17-Nationalmannschaft über Argentinien herausstachen: Torhüter Konstantin Heide und Paris Brunner.

Beim 7:5 nach Elfmeterschießen (1:2, 3:3) am Dienstagvormittag, das den Einzug ins Endspiel sicherte, hielt der Unterhachinger Keeper Heide zwei Elfmeter, während Brunner den entscheidenden Versuch verwandelte.

Schon in der regulären Spielzeit war der 17 Jahre alte Stürmer von Borussia Dortmund zweimal erfolgreich. Er erzielte die frühe Führung (9.) und traf in der zweiten Halbzeit per Schlenzer von der Strafraumkante zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich (58.).

Auch im Viertelfinale gegen Spanien vor einigen Tagen ragte Brunner heraus, schoss die DFB-Junioren zum 1:0-Sieg. Mit seinen Treffern gegen Argentinien darf sich das BVB-Juwel über einen Rekord freuen: Insgesamt steht er nun bei 19 Toren für die deutsche U17. Damit hat Brunner die bisherige Bestmarke von Samed Yesil egalisiert.

Der heute 29-Jährige kann allerdings eine etwas bessere Quote vorweisen, benötigte 21 Einsätze für 19 Treffer. Brunner trug inzwischen in 24 Partien das Trikot der U17-Junioren.

Bei Yesil langte es trotz der herausragenden Leistungen im Jugendbereich nie für den großen Durchbruch. Über den FC Liverpool sowie Profistationen in der Schweiz und Griechenland führte der Weg des einstigen Talents von Bayer Leverkusen letztlich in den Amateurfußball.

BVB-Youngster Brunner mit starker Saison

Die vergangenen Saisons verbrachte er in der Regionalliga West und Oberliga Niederrhein, ehe er im vergangenen Sommer zum Kreisligisten CSV Marathon Krefeld wechselte.

Und Brunner? Der scheint nach dem Gewinn der Torjägerkanone bei der EM im vergangenen Sommer und seinem furiosen Saisonstart in der U19 des BVB (zehn Tore in acht Einsätzen) weiterhin in Topform zu sein, auch wenn er bei den Dortmunder Junioren zwischenzeitlich aufgrund einer Disziplinlosigkeit suspendiert wurde.

Im WM-Finale am kommenden Samstag gegen Frankreich oder Mali winkt Brunner dann der Titel - womöglich mit dem alleinigen U17-Torrekord als netter Randnotiz.