U19-Niederrheinliga - RWE-Kapitän Brune: Das ist der Schlüssel zum Erfolg

Die U19 von Rot-Weiss Essen ist in der A-Junioren-Niederrheinliga aktuell auf Kurs. Kapitän Mats Brune verrät, was der Grund für den Erfolg ist.

Die letzte Niederlage in der A-Junioren-Niederrheinliga liegt für die U19 von Rot-Weiss Essen schon sieben Spieltage zurück. Mit einem deutlichen und verdienten 7:1-Sieg am neunten Spieltag tat RWE seinem Torverhältnis noch etwas Gutes.

Auch ein Blick auf den Tabellenplatz zeigt: Bei der U19 von RWE läuft es aktuell rund. Nach dem Remis im Derby gegen den SC Rot-Weiß Oberhausen am vergangenen Sonntag mussten die Essener jedoch die Tabellenführung abgeben. Rot-Weiss Essen bleibt aber dicht hinter der Tabellenspitze, dem TSV Meerbusch, auf Platz zwei.

Der Kapitän der U19-Mannschaft, Mats Brune, hat nach dem 7:1-Sieg gegen die SG Essen-Schönebeck mit RevierSport über den Erfolg der Essener gesprochen. Der Grund dafür sei einfach: Der Zusammenhalt in der Mannschaft. "Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr gut. Wir sind ein gutes Team. Jeder versteht sich hier mit jedem, das hat man ja auch nicht überall. Wenn wir zweimal am Tag Training haben, dann verbringen wir die Mittagspause zusammen und unternehmen etwas mit der Mannschaft. Das macht schon viel aus. Den Zusammenhalt merkt man dann auch im Training und auf dem Platz", erklärt der 18-Jährige.

Nicht nur zwischen den Spielern stimme die Teamchemie, sondern auch mit dem Trainer Simon Hohenberg betont Brune: "Wir haben einen sehr guten Trainer, der variabel mit uns spielen kann und uns auch spielen lässt. Er hat immer neue Ideen. Jede Woche spielen wir mit einer anderen Idee oder einer kleinen Veränderung, um beim Gegner ein bisschen für Verwirrung zu sorgen. Allgemein kommt der Erfolg mit dem Zusammenhalt in der Mannschaft und der ist bei uns echt gut, auch mit dem Trainer und dem ganzen Staff."

Von Spieltag zu Spieltag werden wir noch besser. Das Toreschießen hat jetzt auch funktioniert, deswegen sind wir momentan sehr zufrieden Mats Brune

Nach drei Siegen in Folge mussten sich die Essener im Derby am vergangenen Sonntag mit einem Unentschieden zufriedengeben. Brune erklärt, dass die Stimmung in der Kabine "auf jeden Fall gekippt" war, dies aber nicht lang anhielt: "Wir sind mit einer anderen Einstellung in das Spiel gegangen und wollten die drei Punkte mitnehmen. Das war ein Derby, das sind sechs Punkte, wenn man da gewinnt."

Brune weiter: "Die angespannte Stimmung war aber auch nicht lange so. Montag hatten wir dann wieder volle Konzentration auf die nächste Partie und den Fokus auf das anstehende Spiel gesetzt. Somit wurde die Laune dann wieder schnell besser."

Bis zur Winterpause hat der RWE-Kapitän ein klares Ziel: Die Tabellenspitze – und die scheint nicht weit weg zu sein: "Von Spieltag zu Spieltag werden wir noch besser. Das Toreschießen hat jetzt auch funktioniert, deswegen sind wir momentan sehr zufrieden. Wir bekommen zwar noch kleine dumme Tore rein, das versuchen wir aber zu ändern", analysiert der RWE-Kapitän mit der Nummer sechs.