BVB: Begnadigter Brunner und zwei Teamkollegen fahren zur U17-WM

Ein guter Tag für Paris Brunner: Erst wurde das Talent von Borussia Dortmund begnadigt, dann für die U17-WM in Indonesien nominiert.

Der 1. November ist für Paris Brunner dieses Jahr ein besonderer Tag. Rund zwei Wochen, nachdem sein Klub Borussia Dortmund das Nachwuchstalent ohne weitere öffentliche Erklärung suspendiert hatte, wurde der 17-Jährige begnadigt. Und nur wenig später fand sich der Name Paris Brunner auch im DFB-Aufgebot für die U17-WM in Indonesien.

Damit gehört Brunner zu einem Aufgebot aus 21 Spielern, die in Diensten von 14 verschiedenen Vereinen stehen. Auch seine BVB-Teamkollegen Charles Herrmann und Almugera Kabar werden die lange Reise antreten. Vom 10. November bis zum 2. Dezember geht es in Indonesien um den WM-Titel.

Trainer Christian Wück sagte im Rahmen der Kaderbekanntgabe: "Nach dem Gewinn des Europameistertitels mit dem Jahrgang 2006 freuen wir uns auf einen weiteren Höhepunkt im Nachwuchsfußball, die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Als Mannschaft wollen wir an die Leistungen beim EM-Turnier in Ungarn anknüpfen und Deutschland auf der größtmöglichen Bühne mit Herz und Leidenschaft repräsentieren."

Zum Auftakt in das Turnier werden die DFB-Junioren zunächst auf Mexiko, Neuseeland und Venezuela treffen. "Uns erwartet eine anspruchsvolle Gruppenphase, in die wir mit dem Zwischenziel starten, in die K.o.-Runde einzuziehen. Danach wollen wir auch auf diesem Niveau um den Titel mitspielen", betonte Wück, der sich mit seiner Spielerauswahl zufrieden zeigte: "Dass wir dafür auf viele Spieler des EM-Kaders zurückgreifen können, freut uns natürlich und wir danken den Vereinen für die gute Kooperation."

Auch Schalke-Talent Assan Ouédraogo wird nach Indonesien reisen. Damit könnte Ouédraogo ebenfalls bis in den Dezember fehlen. Auf Abruf stehen die Schalker Taylan Bulut und Jean Paul Ndiaye bereit.

U17-WM - Der DFB-Kader:

Tor: Max Schmitt (Bayern München), Konstantin Heide (SpVgg Unterhaching), Louis Babatz (Mainz 05).

Abwehr: Eric Emanuel da Silva Moreira (FC St. Pauli), Maxim Bora Dal (Mainz 05), Maximilian Hennig (Bayern München), Maximilian Herwerth (VfB Stuttgart), Finn Jeltsch (1. FC Nürnberg), Almugera Kabar (Borussia Dortmund), David Odogu (VfL Wolfsburg), Justin von der Hitz (1. FC Köln).

Mittelfeld/Sturm: Farid Alfa-Ruprecht (Manchester City), Paris Brunner, Charles Herrmann (beide Borussia Dortmund), Noah Darvich (FC Barcelona), Fayssal Harchaoui (1. FC Köln), Max Moerstedt (TSG Hoffenheim), Winners Osawe (RB Leipzig), Assan Ouédraogo (FC Schalke 04), Robert Ramsak, Kurt Rüger (beide Bayern München).