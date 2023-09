Schalke U19: Elgert sieht "verdienten Kampfsieg" gegen Paderborn

Nach dem 2:0-Sieg in der A-Junioren Bundesliga gegen den SC Paderborn zeigte sich Schalke-Trainer Norbert Elgert zufrieden.

Die U19 des FC Schalke 04 feiert nach dem 7:2-Erfolg gegen den VfB Lübeck im DFB-Pokal den nächsten Sieg. Im Ligaspiel gegen den SC Paderborn gab es einen 2:0-Sieg zu feiern.

Dabei fielen die beiden Tore bereits in Durchgang eins. Erst war Max Grüger per wunderbarem Freistoßtor erfolgreich (13.). Das 2:0 legte Kapitän Niklas Barthel per Kopf nach einem Eckball nach. Die 2. Halbzeit verlief mit einigen Chancen auf beiden Seiten, aber ohne weiteres Tor.

Trainer Norbert Elgert zeigte sich nach dem Sieg zufrieden mit dem Erfolg: „Paderborn ist eine unglaublich starke Truppe. Durch das Pokalendspiel im letzten Jahr, wo wir verloren haben, wussten wir, wo wir ansetzen müssen. Und das ist uns zum Glück gelungen. Zum Beispiel in den Grundtugenden, die immer an erster Stelle stehen. Dazu waren wir mindestens auf Augenhöhe oder sogar ein bisschen besser.“

Zusammenfassend würde der Coach das Spiel wie folgt beschreiben: „Hochintensives A-Jugendspiel gegen eine bärenstarke Paderborner Mannschaft, die alle ihre Spieler mitgebracht haben und gegen die wir auf die Bestbesetzung trafen. Insofern sind wir sehr froh, dass uns hier ein Kampfsieg, durchaus auch verdient, gelungen ist.“

Schalke: Podlech - Becker, Khadr, Barthel, Ayhan – Buczkowski (76. Gashi), Grüger, Hadzha, Amaussau-Tchibara (86. Likaj), Numbisie (62. Karaca) - Ndiaye. SC Paderborn: Pruhs – Floerke, Wulf, Stamm, Ermolaev – Mohamad (75. Kohlstaedt), De Jong, Kojic, Zajaczek (75. Gündogdu), Hoffmeister – Gleissner. Schiedsrichter: Dominik Mynarek. Zuschauer: 150. Tore: 1:0 Grüger (13.), 2:0 Barthel (20.)

Auf der anderen Seite zeigte sich ein enttäuschter Ihsan Kalkan: „Ich kann meinen Jungs keinen großen Vorwurf machen. Außer, dass wir den Anschluss nicht mehr machen. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, dass wir das Spiel kontrollieren, war nicht zu erwarten. Nichtsdestotrotz wird es nach zwei Standard-Gegentoren schwer. Schalke hat es sehr reif runtergespielt.“

Schalke bleibt mit dem Sieg mit 10 Punkten aus fünf Spielen auf Platz 5, Paderborn liegt mit seinen fünf Zählern auf Rang 9. Am kommenden Spieltag treffen die Schalker auf den MSV Duisburg (Sonntag, 24. September, 11 Uhr). Der SC Paderborn spielt bereits einen Tag zuvor gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 23. September, 11 Uhr).