VfL Bochum: Startelfdebüt für VfL-Talent in Deutschlands U17

Fünf Spieler des VfL Bochum sind auf Länderspielreise, drei Profis und zwei Nachwuchsakteure. Die beiden kamen nun zu ihrem ersten Länderspiel.

Der Trainingsplatz beim VfL Bochum ist auch in dieser Länderspielpause gut gefüllt. Mit Matus Bero, Takuma Asano und Tim Oermann sind nur drei Spieler aus dem Profiteam bei ihren Nationalmannschaften. Darüber hinaus wurden zwei Spieler aus dem Talentwerk des VfL Bochum für die jeweiligen deutschen U-Teams nominiert: Mohammad Mahmoud aus der U19 und Owono Keumo aus der U17.

Mahmoud hat bereits seinen ersten Einsatz für die deutsche U19-Nationalmannschaft hinter sich. Das Team von Trainer Christian Wörns gewann am Mittwoch mit 1:0 (1:0) ein Testspiel gegen England. Mahmoud wurde zur zweiten Hälfte eingewechselt. Am Dienstag, 12. September, steht für das Team das zweite Testspiel dieser vorbereitenden Maßnahme gegen die Schweiz an (11 Uhr).

In der ersten Runde der Qualifikation für die EM 2024 in Nordirland bekommt es die deutsche U 19 vom 11. bis 18. Oktober dann mit Kasachstan, Nordmazedonien und Gastgeber Polen zu tun. Dort qualifizieren sich der Gruppensieger und -zweite sicher für die zweite Qualifikationsrunde, dazu kommen die drei besten Drittplatzierten aus den insgesamt 13 Gruppen.