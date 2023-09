U19-DFB-Pokal: Debakel-Aus für den BVB - Schalke souverän

Borussia Dortmund fliegt wieder früh aus dem DFB-Pokal der U19-Junioren. Schalke löst seine Erstrunden-Aufgabe mit sieben Toren. Titelverteidiger 1. FC Köln tut sich schwer.

Die U19 von Borussia Dortmund ist auch in dieser Saison nicht mit Pokalglück gesegnet. Die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg musste sich in der ersten Runde des DFB-Pokal bei der TSG Hoffenheim mit 0:6 (0:3) geschlagen geben. In der Vorsaison gab es das Aus im Achtelfinale gegen den FC St. Pauli.

„Wir haben zu viele individuelle Fehler fabriziert und gegen eine starke Hoffenheimer Mannschaft nicht annähernd unser Leistungsvermögen abgerufen“, sagte der BVB-Trainer gegenüber den Vereinsmedien. Nachdem es nach einer Stunde schließlich 0:4 aus Dortmunder Sicht gestanden hatte, wäre der Glaube an die Wende bei seinen Spielern nicht mehr vorhanden gewesen, erklärte Tullberg.

Es war die höchste Pflichtspielniederlage unter seiner Führung. „Dass wir so hoch verloren haben, nehme ich auf meine Kappe, weil ich für die zweite Halbzeit volles Risiko angeordnet hatte“, meint Tullberg.

Weniger Blöße gab sich der FC Schalke 04. Der Vorjahresfinalist löste seine Aufgabe beim VfB Lübeck souverän mit 7:2. Jean Paul Ndiaye erzielte dabei drei Tore für die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert.

Titelverteidiger weiter - Überraschung in Berlin

Titelverteidiger 1. FC Köln gewann bei Werder Bremen mit 5:3 nach Verlängerung. Nach dem Ende der regulären Spielzeit hatte es 3:3 gestanden. Bremen erzwang erst in der Nachspielzeit die Verlängerung, in der die Kölner durch einen Doppelschlag das Achtelfinale erreichten.

Die Überraschung der ersten Runde gelang dem Berliner AK 07 gegen den 1. FC Nürnberg. Der Regionalligist aus der Hauptstadt bezwang die Gäste mit 2:1 in der Verlängerung. Schon in der regulären Spielzeit hatten die Berliner lange mit 1:0 geführt und erst in der 88. Minute den Ausgleich hinnehmen müssen. Der Siegtreffer fiel in der 108. Minute.

Die Spiele der ersten Runde in der Übersicht

1. FC Kaiserslautern – RB Leipzig 3:2

Dynamo Dresden – Bayer Leverkusen 0:2

SC V/W 04 Billstedt – SpVgg Greuther Fürth 0:6

Stuttgarter Kickers – Hamburger SV 0:2

Energie Cottbus – Karlsruher SC 2:1

FC Carl Zeiss Jena – Eintracht Frankfurt – 2:1

SV Sandhausen – SC Paderborn 07 7:5 n. Elfm.

Sportfreunde Eisbachtal – Fortuna Düsseldorf 1:2

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund 6:0

Hertha BSC – Hansa Rostock 2:1

1. FC Saarbrücken – SC Freiburg 0:6

VfB Lübeck – FC Schalke 04 2:7

Werder Bremen – 1. FC Köln 3:5 n.V.

Berliner AK 07 – 1. FC Nürnberg 2:1 n.V.

1. FC Magdeburg – VfL Wolfsburg 2:4

Bor. Mönchengladbach – FSV Mainz 05 1:3