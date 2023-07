U19-Junioren: Spielplan ist da - Schalke gegen BVB im November

Der Spielplan für die U19-Bundesliga West wurde veröffentlicht. Die Saison startet am 13. August.

Am 13. August startet die U19-Bundesliga West in die neue Saison. Wieder im normalen Modus mit Hin- und Rückrunde. Hier die Spieltage bis zur Winterpause in der Übersicht.

1. Spieltag

Sonntag, 13. August, 11 Uhr

Alemannia Aachen - VfL Bochum

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach - FC Viktoria Köln

FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld

MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf

SC Paderborn - SC Verl

Wuppertaler SV - 1. FC Köln

2. Spieltag

Samstag, 19. August, 11 Uhr

1. FC Köln - FC Schalke 04

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund - Alemannia Aachen

FC Viktoria Köln - Wuppertaler SV

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

SC Verl - MSV Duisburg

VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen

3. Spieltag

Mittwoch, 23. August, 18:30 Uhr

Alemannia Aachen - 1. FC Köln

Bayer 04 Leverkusen - SC Verl

Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf FC Schalke 04 - VfL Bochum

FC Viktoria Köln - Arminia Bielefeld

MSV Duisburg - SC Paderborn

Wuppertaler SV - Borussia Dortmund

4. Spieltag

Sonntag, 27. August, 11 Uhr

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund - FC Viktoria Köln

Fortuna Düsseldorf - Wuppertaler SV

MSV Duisburg - Bayer 04 Leverkusen

SC Paderborn - Alemannia Aachen

SC Verl - FC Schalke 04

VfL Bochum - Arminia Bielefeld

5. Spieltag

Samstag, 16. September, 11 Uhr

Alemannia Aachen - MSV Duisburg

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund

Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum

FC Schalke 04 - SC Paderborn 07

FC Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf

Wuppertaler SV - SC Verl

6. Spieltag

Samstag, 24. September, 11 Uhr

1. FC Köln - Arminia Bielefeld

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf - Alemannia Aachen

MSV Duisburg - FC Schalke 04

SC Paderborn - Bayer 04 Leverkusen

SC Verl - FC Viktoria Köln

VfL Bochum - Wuppertaler SV

7. Spieltag

Sonntag, 1. Oktober, 11 Uhr

Alemannia Aachen - FC Schalke 04

Arminia Bielefeld - SC Verl

Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf

Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn

FC Viktoria Köln - VfL Bochum

Wuppertaler SV - MSV Duisburg

8. Spieltag

Sonntag, 22. Oktober, 11 Uhr

1. FC Köln - FC Viktoria Köln

FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen

Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld

MSV Duisburg - Borussia Mönchengladbach

SC Paderborn - Wuppertaler SV

SC Verl - Alemannia Aachen

VfL Bochum - Borussia Dortmund

9. Spieltag

Samstag, 28. Oktober, 11 Uhr

1. FC Köln - VfL Bochum

Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

Borussia Mönchengladbach - SC Verl

FC Viktoria Köln - SC Paderborn

Wuppertaler SV - FC Schalke 04

10. Spieltag

Sonntag, 5. November, 11 Uhr

Alemannia Aachen - Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen - Wuppertaler SV

FC Schalke 04 - FC Viktoria Köln

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum

MSV Duisburg - Borussia Dortmund

SC Paderborn - Arminia Bielefeld

SC Verl - 1. FC Köln

11. Spieltag

Samstag, 11. November, 11 Uhr

1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf

Arminia Bielefeld - Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund - SC Verl

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04

FC Viktoria Köln - MSV Duisburg

VfL Bochum - SC Paderborn

Wuppertaler SV - Alemannia Aachen

12. Spieltag

Samstag, 25. November, 11 Uhr

Alemannia Aachen - FC Viktoria Köln

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund

MSV Duisburg - VfL Bochum

SC Paderborn - 1. FC Köln

SC Verl - Fortuna Düsseldorf

Wuppertaler SV - Arminia Bielefeld

13. Spieltag

Sonntag, 3. Dezember, 11 Uhr

1. FC Köln - MSV Duisburg

Arminia Bielefeld - Alemannia Aachen

Borussia Dortmund - SC Paderborn

Borussia Mönchengladbach - Wuppertaler SV

FC Viktoria Köln - Bayer 04 Leverkusen

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04

VfL Bochum - SC Verl

14. Spieltag

Sonntag, 10. Dezember, 11 Uhr

1. FC Köln - Wuppertaler SV

Arminia Bielefeld- FC Schalke 04

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen

FC Viktoria Köln - Borussia Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg

SC Verl - SC Paderborn

VfL Bochum - Alemannia Aachen

Weiter geht es mit dem 15. Spieltag nach der Winterpause ab dem 4. Februar