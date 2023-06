Ein Schalker, ein Dortmunder: Der finale Kader für die U21-Europameisterschaft steht

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat seinen finalen Kader für die Europameisterschaft in Georgien und Rumänien verkündet. Die Entscheidung wurde ihm dabei quasi abgenommen.

Knapp eine Woche vor dem Start der U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien musste Trainer Antonio Di Salvo sein Aufgebot von 26 auf 23 Spieler kürzen. Der Coach hatte dabei allerdings keine große Auswahl zu treffen – drei Spieler müssen verletzt passen.

Dass Patrick Osterhage vom VfL Bochum, der ursprünglich im 26-Mann-Kader stand, nicht mitreisen könnte, stand ohnehin schon länger fest. Der 23-Jährige hatte sich bereits zum Ende der Bundesliga-Saison verletzt und konnte sich nicht rechtzeitig erholen. Er war gar nicht erst mit in das Trainingslager nach Südtirol gereist.

Nun müssen zwei weitere Nominierte ihre Teilnahme angeschlagen absagen. Innenverteidiger Jordan Beyer (FC Burnley) kann ebenso nicht mitwirken wie Jan Thielmann (1. FC Köln). Besonders Bayer hätte einen Stammplatz in der Di-Salvo-Elf wohl sicher gehabt.

„Die Verletzungen von Jordan und Jan sind für uns, aber vor allem für die beiden Jungs extrem bitter“, betonte der Trainer in einer Pressemitteilung. „Dass ihr EM-Traum so kurz vor dem Turnier platzt, tut mir persönlich sehr leid für sie. Dennoch müssen wir jetzt nach vorne blicken.“

Di Salvo sieht die Mannschaft "sehr gut aufgestellt"

Um genau für diese Fälle vorbereitet zu sein, habe man sich nicht von Beginn an auf einen 23-Mann-Kader beschränkt. „Wir hatten im Vorfeld bewusst mehr als 23 Spieler nominiert - auch, um auf mögliche Verletzungen reagieren zu können. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir trotz der Ausfälle sehr gut für die Europameisterschaft aufgestellt sind.“

Durch die Verletzten haben der wohl ohnehin gesetzte Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) und auch Henning Matriciani (FC Schalke 04), der zuletzt als Wackelkandidat galt, einen Platz im Flieger nach Georgien sicher. Schalke-Leihgabe Tom Krauß ist ebenfalls nominiert. Die Reise gen Osten beginnt für die Junioren-Auswahl am 18. Juni.

Das Turnier startet dann am 22. Juni gegen Israel. Am 25. Juni treffen die Deutschen auf Tschechien, den letzten Gruppenspieltag bestreiten die DFB-Junioren am 28. Juni (alle Spiele um 18 Uhr) gegen England.

Der Kader im Überblick:

Tor:

Noah Atubolu (SC Freiburg), Nico Mantl (RB Salzburg), Christian Früchtl (Austria Wien)

Abwehr:

Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Marton Dardai (Hertha BSC), Yann Aurel Bisseck (Aarhus GF), Kilian Fischer (VfL Wolfsburg), Henning Matriciani (FC Schalke 04), Maximilian Bauer (FC Augsburg), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach)

Mittelfeld/Angriff:

Tom Krauß (RB Leipzig), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Yannik Keitel (SC Freiburg), Kevin Schade (FC Brentford), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Eric Martel (1. FC Köln), Noah Weißhaupt (SC Freiburg), Denis Huseinbasic (1. FC Köln), Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05), Jessic Ngankam (Hertha BSC), Faride Alidou (Eintracht Frankfurt)