RWO jubelt über Rückkehr in die U17-Bundesliga: "Wir sind super happy"

Die U17 von Rot Weiß Oberhausen hat es vollbracht. Das Team schafft als Meister der Niederrheinliga den Wiederaufstieg in die B-Junioren Bundesliga West.

Die U17 von Rot-Weiß Oberhausen ist Meister der Niederrheinliga. Der einzige echt Konkurrent, die U17 vom TSV Meerbusch, hatte in der Meisterrunde vor diesem Spieltag schon sieben Punkte Rückstand, drei Partien waren noch zu spielen. Und so war schon vor der Partie von RWO gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen klar: Sollte Oberhausen gewinnen, ist der Aufstieg unter Dach und Fach.

Und das gelang dann auch souverän. Marvin Nunnendorf (54.) erzielte den Dosenöffner, Noah Alexander Karschti (63.) und Cankoray Mutlu (70.) machten den Aufstieg perfekt.

„Wir sind super happy, super erleichtert, dass wir es jetzt ins Ziel gebracht haben“, erklärt der Meistertrainer Ken Asaeda. Wichtig sei ihm außerdem ausdrücklich seinen Co-Trainer, Ismail Jaroui, zu erwähnen: „Wir machen das gemeinsam.“

Im letzten Jahr scheiterte die U17 von Rot-Weiß Oberhausen noch denkbar knapp am Aufstieg, damals fehlte ein Punkt auf den MSV Duisburg. In dieser Saison ist es vollbracht. Die U17 spielt in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga.

RWO kehrt nach sieben Jahren ins Oberhausen zurück

„Letztes Jahr hatte nicht so wirklich jemand damit gerechnet, dass wir bis zum Schluss oben mit dabei sind. Aber wenn dann ein Punkt fehlt und du am letzten Spieltag machtlos bist, weil spielfrei ist, freust du dich umso mehr,“ gibt ein überglücklicher Asaeda zu.

Die Freude wird im ganzen Verein groß sein, zum ersten Mal seit der Saison 2015/16 spielt die U17 von RWO wieder in der höchsten Spielklasse. Das bestätigt auch Asaeda: „Es ist natürlich auch mal wieder schön für den Verein nach einer so langen Zeit. Wir können endlich wieder ein U17-Team in dieser Liga stellen. Ich glaube, wir sind grundsätzlich auf einem guten Weg.“

Während in der Meisterrunde damit die Entscheidung gefallen ist, gibt es in der Abstiegsrunde der U17-Niederrheinliga schon länger keine Spannung mehr. Die Absteiger stehen schon länger fest. Die SG Unterrath, TuRU Düsseldorf, der VfB Hilden und die SF Baumberg sind abgestiegen.