U19-Westfalenpokal: Tullberg gewann "den besten Titel von allen" - Elgert will den Pokal

Mike Tullberg sprach nach der 0:3-Niederlage im Halbfinale des Westfalenpokals gegen den FC Schalke 04 von einem "Top-Testspiel", Norbert Elgert attestierte seinem Team eine tolle Saison.

Mit 3:0 gewann die U19 des FC Schalke 04 das Revierderby im Halbfinale des Westfalenpokal gegen die Rivalen von Borussia Dortmund.

BVB-Coach Mike Tullberg setzte in dem Spiel auf einige Talente aus der U17 und sah die Wichtigkeit des Spiels auch ansonsten als eher gering an, wie er anschließend noch einmal darstellte: „Im Endeffekt ging es für Schalke auch um nichts, natürlich werden sie sagen, sie wollen den Westfalenpokal gewinnen, aber für uns ist der Pokal wie Testspiele. Und so war es für uns ein Top-Testspiel gegen einen guten Gegner.“

Eine Sicht von Tullberg, die sicher nicht alle teilen werden. Der Coach erlebte mit seiner U19 trotz des Ausscheidens eine überragende Saison, die aber ohne wirklichen Titel endet. Im Finale um die Deutsche Meisterschaft verloren die Dortmunder gegen Mainz, in der Youth-League war im Viertelfinale gegen Hajduk Split Schluss, im DFB-Pokal flog man schon im Achtelfinale gegen St. Pauli raus und jetzt ist auch die letzte Chance auf den Titel weg.

Tullberg findet trotzdem, dass sein Team einen großen Titel feiern konnte: „Wir haben den besten Titel von allen gewonnen: Westdeutscher Meister bist du für ein Jahr. Ich bin lieber Westdeutscher Meister als Deutscher Meister. Wir sind das zum zweiten Mal in Folge ohne Niederlage. Das hat der BVB vor mir dreimal in 17 Jahren geschafft, jetzt haben wir es zweimal in Folge geschafft, darum geht es.“

Bedeutet übersetzt: Trotz allem kann die U19 des BVB auf eine erfolgreiche Saison 2022/23 zurückschauen.

Auch Elgert freut sich über tolle Saison

Auf eine ähnlich gute Saison blickt indes auch der BVB-Besieger Schalke zurück. Schon vor dem jetzt noch ausstehenden Westfalenpokal-Finale gegen den SC Paderborn zieht Trainer Norbert Elgert ein erstes Saisonfazit: „Das war eine sehr gute Saison. Wir haben die Endrunde nur um einen Punkt, die Westdeutsche Meisterschaft um drei Punkte verpasst. Wir haben ein überragendes DFB-Pokalfinale gespielt, nur ohne Titel.“

Vor dem letzten Spiel der Saison, dem Finale im Westfalenpokal, schwärmt Elgert vom dortigen Gegner Paderborn, hat aber auch ein klares Ziel: „Jetzt geht es auch nicht darum, ob der Westfalenpokal irgendwas ersetzen kann. Das ist ein Titel für sich und wir sind Titelverteidiger. Wir würden ihn gerne wieder gewinnen. Wir wissen aber, dass im Finale eine ähnlich starke Mannschaft wartet. Paderborn hat sich toll entwickelt und in der Sonderspielrunde für Furore gesorgt. Ein bärenstarker Gegner und alles andere als ein Selbstläufer.“