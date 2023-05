U19-Westfalenpokal: Tullberg streicht freie Tage - Elgert freut sich über Belohnung

Die U19 des FC Schalke 04 gewann im Westfalenpokal-Halbfinale mit 3:0 gegen die Nachwuchsmannschaft des BVB und zog damit ins Finale ein. In der Analyse waren sich die Trainer uneins.

3:0 hieß es nach 90 Minuten im Westfalenpokal-Halbfinale zwischen der U19 des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Schalke drehte dabei in der zweiten Halbzeit auf und gewann am Ende verdient durch Tore von Yannick Aime Tonye (64.) und einen Doppelpack von Semin Kojic (81./85.).

Nach der bitteren Finalniederlage im DFB-Pokal, wo die Schalker nach Verlängerung knapp mit 3:4 gegen den 1. FC Köln unterlagen, freute sich Trainer Norbert Elgert über die Belohnung für eine erneut gute Leistung: „Ähnlich wie in Berlin im Endspiel waren wir die bessere Mannschaft, haben uns gegen den BVB aber jetzt auch mal belohnt mit den Toren zum richtigen Zeitpunkt. Indem wir dann auch Torchancen des Gegners verteidigt haben und das nötige Quäntchen Glück hatten. Die Mannschaft ist in dem Spiel gegen ein starke Dortmunder Mannschaft mal wieder über sich hinausgewachsen."

Dortmund-Coach Mike Tullberg auf der anderen Seite sah das Ganze aus einer anderen Perspektive: „Schalke hat mit sieben Altjahrgängen gespielt und wir haben über das Spiel sieben U17-Spieler eingesetzt, die Grundvoraussetzung für das Spiel muss man schon sehen. Trotzdem haben wir das Spiel nicht hergeschenkt. Unser Ziel war es, einfach auch mal die Jüngeren in die U19 zu bringen. Ich fand, wir waren trotz der jungen Spieler in der ersten Halbzeit mindestens gleichwürdig, wenn nicht besser. Die ersten zehn Minuten von Hälfte zwei waren auch noch in Ordnung. Danach haben wir das Spiel hergeschenkt.“

Die Schuld für die bittere Derbyniederlage sah Tullberg aber nicht bei den jüngeren Spielern: „Ich kann nicht sagen, dass die U17-Spieler Schuld hatten, die haben sich den Hintern aufgerissen. Eine sehr schlechte Körpersprache hatten die U19-Spieler. Ich habe die U17-Spieler gelobt und den Älteren gesagt, dass sie nicht geholfen haben und wir uns so nicht verabschieden werden. Ich habe die freien Tage gestrichen. Sie werden mit nach Leipzig fahren, auch wenn sie dort nicht spielen. Da können sie dann überlegen, was sie die letzten zwei Wochen machen."

In dieser Zeit steht für den BVB die neugeschaffene Sonderspielrunde gegen RB Leipzig, Fortuna Düsseldorf und den VfB Stuttgart an.

Elgert, der mit Schalke im Finale nun auf den SC Paderborn trifft, freute sich nicht über die Worte des Dortmund-Trainers und kritisierte diesen für seine Aussagen: „Damit schmälert er unsere gute Leistung und das finde ich nicht in Ordnung. Warum die Leistung des Gegner schmälern und nicht mal sagen: Die waren einfach richtig gut. Ich mache das super gerne als Trainer, Leistungen anzuerkennen. Von daher lassen wir uns das nicht schmälern, weil wir eine Top-Leistung vollbracht haben und hochverdient gewonnen haben. Alles, was Dortmund an Formationen und Aufstellungen macht, ist mir eigentlich egal, weil das nicht unsere Aufgabe und unser Revier ist.“