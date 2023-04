Die U19 von Rot-Weiss Essen kassierte gegen Borussia Mönchengladbach eine 0:2-Niederlage im Niederrheinpokal-Halbfinale.

Die U19 von Rot-Weiss Essen hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Nach einem überragenden sechsten Platz in der Junioren-Bundesliga-Saison 2021/22, musste RWE nur eine Spielzeit später den bitteren Gang in die Niederrheinliga antreten.

Die Abgänge von Trainer Vincent Wagner (TSG Hoffenheim II) und der Leistungsträger Mustafa Kourouma (eigene Profis), Joshua Quarshie (TSG Hoffenheim II) und Guiliano Zimmerling (ETB SW Essen) konnten nicht gleichwertig ersetzt werden.

Am Samstagvormittag hatte die Mannschaft des neuen Trainers Simon Hohenberg, der das Amt am 20. März von Abstiegscoach Suat Tokat übernahm, trotzdem die Chance, die Saison einigermaßen versöhnlich zu beenden. An der Seumannstraße traf Rot-Weiss im Niederrheinpokal-Halbfinale auf Borussia Mönchengladbach.

Ohne Erfolg! Nach 90 Minuten kassierte der RWE-Nachwuchs eine 0:2-Niederlage. Damit ist diese Saison endgültig gelaufen. Im letzten Jahr gewann die Essener U19 noch den Niederrheinpokal im Finale gegen den MSV Duisburg (nach Elfmeterschießen), aber die Mission Titelverteidigung scheiterte jetzt im Halbfinale.

RWE - Gladbach U19 0:2 (0:1) Aufstellung RWE: Drucks - Kuhlmann (75. Pirnal), Seker (46. Montas), Hüning, Bollenberg - Brune, Oruc (46. Beuker) - Etri (82. Hochbaum), Karkar, Elhankouri - Reck Aufstellung Gladbach: Cardoso - Uwakhonye (49. Bloch), Digberekou, Hülsenbusch, Fukuda - Reitz, Moustafa (90. Arndt), Gerhardt - Scheibner (84. Nack), Werrmann (80. Francis), Adedeji Tore: 0:1 Adedeji (23.), 0:2 Werrmann (69.). Schiedsrichter: Leon Tiemer

Noah Adedeji brachte die jungen Fohlen in der 23. Minute in Führung. Mit diesem Ergebnis bat Schiedsrichter Leon Tiemer zum Pausentee. In der zweiten Hälfte passierte dann lange nicht viel, bis Luis Werrmann (69.) endgültig für die Entscheidung sorgte und den Rot-Weissen Traum vom erneuten Titelgewinn platzen ließ.

Borussia Mönchengladbach trifft im Finale des Niederrheinpokals nun auf Fortuna Düsseldorf, die sich mit 3:0 beim Wuppertaler SV durchsetzten.