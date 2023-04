B-Junioren-Bundesliga: 1:0 in Bielefeld - Schalkes U17 legt den Grundstein zur Titelverteidigung

Die U17 von Schalke 04 hat das Hinspiel im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft der B-Junioren 1:0 gewonnen. In Bielefeld traf Mertcan Ayhan nach 30 Minuten.

Die U17 vom FC Schalke 04 hat sich eine gute Ausgangslage im Kampf um den Finaleinzug für die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren verschafft. Im Hinspiel bei Arminia Bielefeld gewann der Westdeutsche Meister mit 1:0 (1:0).

Nach ausgeglichenen ersten dreißig Minuten waren es die Knappen, die in Führung gingen: Nach einer Ecke setzte sich Mertcan Ayhan robust durch und erzielte den Führungstreffer (31.), bei dem der Bielefelder Torhüter Artem Zaloha etwas unglücklich aussah und den kräftigen Kopfball nicht mehr entscheidend ablenken konnte.

Das Tor brachte mehr Leben ins Spiel, die Schalker übernahmen die Oberhand und hatten einige gute Chancen, hatten aber auch Glück, dass sie mit der 1:0-Führung in die Kabinen gingen: Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam die Arminia zu einer guten Gelegenheit, die Torhüter Niklas Alter aber parierte (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Arminen immer wieder gefährlich und testeten die Schalker Defensive. Und hatten ihre Gelegenheiten. Nach einem langen Ball hatte Mika Khadr Probleme und machte den Weg frei für den Bielefelder Niklas Tuppeck, der den Ball bedrängt vom nachsetzenden Khadr und vor Alter nur an den Pfosten spitzelte (65.). Kurz darauf eine Schrecksekunde, als Alter bei einer Flanke mit einem Bielefelder zusammenrauschte, nach kurzer Behandlungspause aber weiter machen konnte.

Rückspiel am Ostermontag

Der Ausgleich wäre im zweiten Durchgang durchaus verdient gewesen. Bielefeld hatte das klare Chancenplus aber Pech, dass Gelegenheiten wie der Schuss von Tuppeck in der 81. Minute knapp das Ziel verfehlten oder sich noch ein Schalker in den Weg warf. Beinahe hätte Schalke erneut per Ecke das zweite Tor nachgelegt, doch Khadrs Kopfball lenkte Zaloha über die Latte (90.+1). So brachten die Knappen das 1:0 über die Zeit.

Der Finalteilnehmer wird nun am Ostermontag (10. April, 15.30 Uhr) ermittelt. Mit dem 1:0 im Rücken und dem Heimvorteil im Parkstadion hat S04 alle Trümpfe in der Hand. Im anderen Halbfinale treffen die TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg (Hinspiel 2. April) aufeinander.