Für die U19: VfL Bochum angelt sich Talent des FC Schalke 04

Der VfL Bochum hat einen Neuzugang für sein U19-Bundesliga-Team verkündet. Ein 16 Jahre altes Talent kommt vom FC Schalke 04.

Auf der Suche nach Neuzugängen für seine U19 ist der VfL Bochum beim Revierrivalen FC Schalke 04 fündig geworden. Takang Anubodem wechselt im Sommer aus der Schalker Knappenschmiede ins Bochumer Talentwerk.

Der 16-Jährige läuft in dieser Saison für die U17 der Königsblauen auf und soll beim VfL in der kommenden Spielzeit ein fester Bestandteil der U19 werden. Einer Mitteilung der Bochumer zufolge wurde Anubodem mit einem "langfristigen Vertrag" ausgestattet.

Anubodem sei ein "Spielertyp, der extrem gut zu unserer Philosophie passt", wird der Bochumer Kaderplaner David Siebers zur Neuverpflichtung zitiert. Wir freuen uns, dass sich Takang für den VfL-Weg entschieden hat. Er ist ein hochveranlagter Spieler, der sich beim Westdeutschen U17-Meister behaupten konnte und alle Ligaspiele absolviert hat."

Womöglich wechselt Anubodem gar als frischgebackener deutscher Meister nach Bochum. Denn mit Schalke steht er in der Endrunde um den Titel in der höchsten deutschen U17-Klasse, trifft im Halbfinale auf Arminia Bielefeld (1. April, 10. April).

Bochum hat mir eine vielversprechende Perspektive aufgezeigt. Takang Anubodem

In der regulären Saison stand Anubodem in allen Partien in der Startelf und wurde nur zweimal frühzeitig ausgewechselt. Damit absolvierte er die meisten Einsatzminuten aller Schalker. Anubodem war 2018 aus der Jugend von Borussia Dortmund nach Gelsenkirchen gewechselt.

"Der VfL ist ein sehr familiärer Klub, der viel Wärme ausstrahlt. Ich bin sehr, sehr stolz, ab Sommer ein Teil dieses Vereins sein zu dürfen", sagt das Talent zu seinem Wechsel. Anubodem weiter: "Bochum hat mir eine vielversprechende Perspektive aufgezeigt, wofür ich sehr dankbar bin. Ich freue mich auf die kommenden Jahre und hoffe, lange beim VfL zu spielen."