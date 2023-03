Schalke U19: Vor Pokal-Halbfinale - zwei weitere Talente haben verlängert

Der FC Schalke 04 plant mit Hochdruck den Kader für die kommende Saison in der U19-Bundesliga.

Am Sonntag (2. April, 11 Uhr) steht für die U19 des FC Schalke 04 noch eine sehr wichtige Partie an. Denn da wartet das Halbfinale im DFB-Pokal gegen den FSV Mainz 05 auf die Knappen.

Gewinnen die königsblauen Talente, dann treffen sie im Finale auf den Sieger der Partie des 1. FC Köln gegen Hertha BSC - das Duell findet zeitgleich statt. Abseits dieser Begegnung wird in der Knappenschmiede mit Hochdruck die neue Saison geplant.

Und für die Mannschaft, die dann in der U19-Bundesliga für Furore sorgen soll, werden auch mehrere Akteure sein, die in dieser Spielzeit bereits als Jungjahrgänge in der Mannschaft von Trainer Norbert Elgert waren.

So hat Schalke nun die Verträge mit Niklas Barthel und Nedzhib Hadzha verlängert. Die beiden Spieler durchliefen auf Schalke sämtliche Jugendstationen.

Der defensive Mittelfeldspieler Hadzha stieß aus der Jugend der Hammer Spielvereinigung zur damaligen U14. Innenverteidiger Barthel wechselte 2019 aus der Jugend von Arminia Bielefeld zur U15 des FC Schalke.

Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung bei der Schalkern, betont: "Barthel und Hadzha sind beide Teil der U17-Meistermannschaft aus der vergangenen Saison. Ihre konstanten Leistungen haben uns überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass Nedzhib und Niklas den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit uns weitergehen wollen und sie die aufgezeigten Perspektiven direkt überzeugt haben.“

Zuvor hatte Schalke bereits die Verträge von Vitalie Becker, Philip Buczkowski und Max Grüger verlängert. Die drei Eigengewächse spielen als Jungjahrgänge bereits in dieser Spielzeit eine wichtige Rolle in der Mannschaft von Elgert.