Westfalenpokal U19 und U17: Einige Überraschungen, S04 und BVB treffen nun bei der U17 aufeinander

Im Westfalenpokal standen bei der U17 und der U19 Teile des Achtelfinals auf dem Programm. Bei der U17 kommt es nun schon zum Knaller im Viertelfinale. Schalke trifft auf den BVB.

Im Verbandspokal der Junioren standen auch in Westfalen bei der U19 und der U17 am Mittwoch zahlreiche Partien auf dem Programm. Bei der U19 setzte sich unter anderem der FC Schalke mi6 6:0 bei der SpVgg Vreden durch.

In Torlaune präsentierte sich auch der VfL Bochum beim 16:0 gegen BC Eslohe. Mohammad Mahmoud erzielte alleine sechs Treffer. Überraschend konnte die SSV Buer Rot Weiss Ahlen ausschalten. Auch der Erfolg von TuS Haltern am See (2:1 gegen Preußen Münster) war nicht zu erwarten.

Bei der U17 gab es auch einei Überraschung, denn der SV Lippstadt besiegte nach Elfmeterschießen im Derby Arminia Bielefeld. Und Schalke (7:0 gegen den SV Wacker Obercastrop) und der BVB (2:1 beim VfB Waltrop) treffen nun im großen Derby im Viertelfinale aufeinander.

Achtelfinale Westfalenpokal U19

SpVgg Vreden - FC Schalke 04 0:6

BC Eslohe - VfL Bochum 0:16

SC Wiedenbrück - SV Lippstadt 5:4 n.E.

SSV Buer - RW Ahlen 6:5 n.E.

Hombrucher SV - SC Paderborn 2:5

TuS Haltern am See - Preußen Münster 2:1

FSV Ochtrup - SC Verl (17. März, 19:30 Uhr)

TSG Sprockhövel - Borussia Dortmund (22. März, 19 Uhr)

So geht es im U19-Westfalenpokal im Viertelfinale weiter

Schalke - Wiedenbrück

Sieger Ochtrup / Verl - Sieger Sprockhövel / BVB

SSV Buer - SC Paderborn

TuS Haltern - VfL Bochum

Achtelfinale im U17-Westfalenpokal

SV Rödinghausen - SG Wattenscheid 09 1:2

SV Lippstadt 08 - DSC Arminia Bielefeld 7:6 n.E.

SV Wacker Obercastrop - FC Schalke 04 0:7

FSV Werdohl - Spfr. Siegen 1:4

TSC Eintracht Dortmund - SC Paderborn 5:6 n.E.

SC Verl - VfL Bochum 1:6

VfB Waltrop - Borussia Dortmund 1:2

FC Ense - SC Preußen Münster (Freitag, 17. März, 19 Uhr)

So geht es im U17-Westfalenpokal im Viertelfinale weiter

SG Wattenscheid - SV Lippstadt

SC Paderborn - Gewinner Ense / Preußen Münster

Schalke 04 - BVB

SF Siegen - VfL Bochum