Youth League: BVB-Drama gegen Split - Niederlage nach Endlos-Elfmeterschießen

Die U19 von Borussia Dortmund traf im Viertelfinale der Youth League auf Hajduk Split und wollte Geschichte schreiben. Am Ende gab es ein dramatisches Aus im Elfmeterschießen.

Die westdeutsche Meisterschaft hat die U19 von Borussia Dortmund seit dem Wochenende in der Tasche, am Mittwoch sollte der größte internationale Erfolg der Vereinsgeschichte im Juniorenbereich folgen.

Im Viertelfinale der Youth League traf der BVB auf Hajduk Split und spielte um den Einzug in das Halbfinale. Den hatte Borussia Dortmund im letzten Jahr verpasst. Vor 19.000 Zuschauern gab es gegen Atletico Madrid eine Niederlage.

In diesem Jahr gab es die Niederlage gegen Split. In einem dramatischen Elfmeterschießen musste der BVB nach dem 9:10 (1:1 nach 90 Minuten) das Aus aus dem Wettbewerb verkraften. Vor 16.000 Besuchern im Signal-Iduna-Park, darunter 5000 Split-Anhänger, konnte der BVB seinen Heimvorteil nicht nutzen und verpasst nach dem 9:10 das Halbfinale. Split trifft am 21. April auf den AC Mailand. Im zweiten Halbfinale trifft Sporting Lissabon auf AZ Alkmaar.

Gegen Split drückte die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg direkt auf das Tempo. Der BVB hatte auch die erste gute Chance, doch Jetzt auch die ersten beiden guten Chancen für den BVB. Doch weder Faroukou Cissé noch Paris Brunner konnten das 1:0 erzielen.

Auch Split vergab seine erste Gelegenheit. Roko Brajkovic schoss knapp am linken Pfosten vorbei (22.). Und somit blieb es bis zur Pause beim torlosen Remis, bei dem der BVB Feldvorteile hatte, Chancen aber auf beiden Seiten notiert wurden.

BVB: Ostrzinski - Mane, Cisse, Collins, Anning (83. Blank) - Brunner, Kamara - Gürpüz, Bamba, Walz (70. Ludwig) - Rijkhoff Split: Buljan - Dolonga, Arkovic, Juric-Petrovic, Hrgovic - Kavelj, Capan - Vrcic, Reic (63. Skoko), Brajkovic (90. Calusic) - Antunovic (79. Nazor) Tore: 0:1 Antunovic (72.), 1:1 Rijkhoff (77.) Zuschauer: 16.000

Nach dem Wechsel war Feuer in der Partie. Der BVB bemühte sich, doch die Chancen hatte diesmal der Gegner. Mate Antunovic wurde bei seiner erstklassigen Gelegenheit aber in letzter Sekunde von Samuel Bamba erfolgreich bedrängt.

Kurz danach dennoch das 1:0 für Split. Nach einer Flanke stand Antunovic in der Mitte frei und traf mit einem herrlichen Kopfball zum 1:0. Doch die BVB-Reaktion konnte sich sehen lassen.

Fünf Minuten nach dem Rückstand bekamen die Dortmunder einen Strafstoß zugesprochen, den Julian Rijkhoff sicher verwandelte. Anschließend wollten beiden den Siegtreffer in der regulären Spielzeit, doch es blieb beim 1:1. Auch deshalb, weil der BVB großes Glück hatte. Denn in der 92. Minute schoss Cissé bei einem Klärungsversuch den Ball an die eigene Latte. Kurz danach war Schluss.

Da es in der Youth League keine Verlängerung gibt, musste das Elfmeterschießen den Sieger bringen. Und hier brachte erst der 18. Elfmeter die Entscheidung. Keiner der ersten 16 Schützen verschoss, dann wurde Filippo Mané zum Pechvogel des Abends.

Während der BVB am Boden war, feierte die U19 von Split. Dem BVB bleibt nur die Hoffnung auf einen weiteren Versuch in der kommenden Saison, erstmals das Halbfinale zu erreichen.