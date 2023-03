BVB: Wie im Derby auf Schalke - Alkoholverbot für Dortmunds U19-Meister

Borussia Dortmund hat am Samstag noch einige Stunden vor dem Revierderby auf Schalke einen Erfolg gefeiert. Die U19 wurde Meister in der West-Staffel. Doch richtig gefeiert wurde nicht.

Über das Alkoholverbot vor dem Revierderby FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund wurde schon einige Tage vor dem brisanten Nachbarschaftsduell diskutiert.

Stunden vor dem Bundesligaspiel fanden Schalke-Fans - RevierSport berichtete - dennoch ihre Wege sich für das Derby "heiß zu machen".

Zu diesem Zeitpunkt hatte die U19 von Borussia Dortmund schon einen Titel eingefahren. Sie wurde Westdeutscher Meister. Doch ausgelassen gefeiert wurde bei den Schwarzgelben keinesfalls.

Gefragt nach den geplanten Feierlichkeiten war der Meister-Trainer der Dortmunder rigoros. "Ich bin jetzt 37 und habe noch nie Alkohol getrunken. Irgendwann habe ich mal gesagt, wenn wir die Youth League und die Deutsche Meisterschaft holen, dann würde ich mir das überlegen - weil ich glaube, dass das nicht so wahrscheinlich ist", lachte Mike Tullberg und ergänzte: "Zu den Jungs habe ich gesagt, dass ein Bier pro Person in der Dusche okay für jeden ist, der schon 19 ist - also niemanden."

Dann wurde der ehemalige Oberhausener Tullberg wieder ernst: "Wir können heute nicht wirklich feiern. Also die Jungs dürfen stolz sein, aber ich habe ja schon häufiger gesagt, dass diese U19-Meisterschaft für mich irgendwie Quatsch ist. Du bist das beste Team der Saison, musst jetzt aber noch in diese Pokalrunde um die gesamtdeutsche Meisterschaft, in der am Ende vielleicht gar nicht das beste Team gewinnt. Deswegen schonmal Glückwunsch an Mainz und Hertha und mal sehen, wer letztendlich deutscher Meister wird", blickte er schon voraus.

Statt ausufernd zu feiern heißt es für die Dortmunder eher ausruhen. Denn schon in wenigen Tagen steht das nächste große Spiel auf dem Programm. Tullberg: "Durchatmen, Derby am Abend schauen, am Sonntag die U23 gegen Dresden anfeuern, dann drei oder vier Spiele von Hajduk ansehen und dann freuen wir uns alle darauf, Mittwoch vor einer großen Kulisse im Signal Iduna Park um das Halbfinal-Ticket in der Youth League zu spielen."