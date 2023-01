Schalke: U23 spielt 2:2, S04-U19 holt U17-Nationalspieler

Der FC Schalke hat für die neue Saison in der U19-Bundesliga den ersten Zugang verpflichtet.

In der laufenden U19-Bundesliga-Saison kämpft der FC Schalke um den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Vier Spieltage vor dem Ende der Einfachrunde stehen die Knappen auf dem dritten Platz, zwei Zähler hinter dem BVB und dem 1. FC Köln. Schalke spielt noch gegen Fortuna Düsseldorf, den VfL Bochum, RW Oberhausen und Borussia Mönchengladbach.

Ab dem Sommer gesellt sich dann Angreifer Jean Paul Ndiaye zur Mannschaft von Trainer Norbert Elgert. Der 16-Jährige - fünfmalige U17-Nationalspieler - kommt aus der Jugend von Hannover 96. Der Mittelstürmer, der in Hannover Mannschaftskapitän ist, kam in der dortigen U19-Bundesliga Nord / Nordost bereits zwei Mal zum Einsatz, zudem lief er in der U17-Bundesliga Nord / Nordost auf, dort gelangen ihm bei seinen zwölf Einsätzen elf Treffer.

„Jean Paul ist torgefährlich und kann mit seiner Schnelligkeit sowohl in der Spitze als auch auf den Außenpositionen spielen“, sagt Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. „Die Verpflichtung zeigt, wie attraktiv die Knappenschmiede für Talente ist. Wir sind überzeugt, dass Jean Paul bei uns die nächsten Entwicklungsschritte machen wird.“

U23 des FC Schalke trennt in einem Testspiel 2:2 von Preußen Münster II

Während die U19 der Königsblauen den ersten Transfer für den Sommer perfekt gemacht hat, bereitet sich Trainer Jakob Fimpel mit seiner Regionalliga-Elf auf den Restrundenstart am Samstag (4. Februar, 14 Uhr) gegen den SV Rödinghausen vor.

In einem Testspiel gegen den Tabellenführer der Oberliga Westfalen, die U23 des SC Preußen Münster, gab es ein 2:2. Für die S04-Mannschaft trafen Niklas Castelle und Moritz Flotho