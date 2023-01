Schalke: Keke Topp mit neun Toren bei Europas größtem U19-Turnier

Die U19 des FC Schalke 04 nimmt an diesem Wochenende in Göttingen an Europas größtem Hallenturnier teil. So ist der Zwischenstand.

Die U19 des FC Schalke 04 ist beim REWE-Cup problemlos in die Zwischenrunde eingezogen. Bei Europas größtem Hallenturnier für A-Jugendmannschaften in Göttingen schlossen die Spieler von Trainer Norbert Elgert die Vorrunde mit der Bilanz von fünf Siegen und einem Unentschieden als Tabellenerster ab. Das über insgesamt über vier Tage laufende Turnier findet bereits zum 32. Mal statt und bietet eine einzigartige Mischung aus regionalem Charakter und internationalem Flair. So sind neben 16 Mannschaften aus der Umgebung auch der FC Brügge, Manchester United, der Fulham FC, Austria Wien und AZ Alkmaar am Start. Aus der Bundesliga sind der 1. FC Union Berlin, der 1. FSV Mainz 05 als Titelverteidiger, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und eben S04 am Start. Dazu kommen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Schalke 04 griff am Freitag in das Turnier ein. Zunächst gab es zwei Siege gegen den FC Gleichen (7:0) und die JSG Weser/Solling (9:1). Am Samstag folgten zunächst zwei weitere souveräne Erfolge gegen die JSG Nörten (14:0) und die JFV 37 Göttingen (6:0). Danach wurde es im Spiel gegen Eintracht Braunschweig zum ersten Mal enger. Auch, weil Torhüter Faaris Yusufu nach einem Foul eine Zwei-Minuten-Strafe erhalten hatte. Yusufu wechselte sich mit Luca Podlech ab. Die Niedersachsen gingen 1:0 in Führung. Max Grüger und Mattes Hansen drehten das Spiel. Im letzten Vorrundenspiel gegen den FC Brügge gab es ein 0:0. Bei Schalke überzeugte neben Kapitän Mattes Hansen auch Torjäger Keke Topp mit bislang neun Treffern. In den letzten beiden Spielen gegen strärkere Gegner blieb er allerdings ohne Tor. Am Sonntag geht es ab 9.00 Uhr mit der Zwischenrunde und den Finalspielen weiter. Der Sieger wird gegen 17.30 Uhr feststehen. Alle Spiele werden per Livestream über Youtube übertragen.

