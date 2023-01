Für die U17: BVB verpflichtet 15-jähriges Talent

Borussia Dortmund verstärkt seinen Nachwuchsbereich. Ein 15 Jahre altes Talent kommt von Arminia Bielefeld.

Die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund gilt als eine der besten in Deutschland. Um diesen Status zu wahren, verpflichtet der BVB regelmäßig Talente für seine Jugendmannschaften - aus dem Ausland, aber auch aus anderen deutschen Nachwuchsleistungszentren.

Nun haben die Dortmunder mal wieder bei einem Konkurrenten zugeschlagen und einen vielversprechenden Nachwuchsspieler unter Vertrag genommen. Nick Cherny wechselt im kommenden Sommer von Arminia Bielefeld zum Revierklub. Das teilte dessen Berateragentur Rogon mit. Demnach ist er zunächst in der U17 des BVB eingeplant.

Der 15-Jährige machte in dieser Saison mit der Bielefelder U17 auf sich aufmerksam. In der B-Junioren Bundesliga erzielte er in zwölf Einsätzen zehn Tore und bereitete sechs Treffer vor. Damit gehört der deutsche U16-Nationalspieler zu den besten Scorern der Liga.

U17-Bundesliga: Bielefeld steht in dieser Saison vor dem BVB

Überhaupt spielen die Arminen in dieser Saison stark auf: Sie überwintern überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft berechtigen würde. Der DSC ist noch ungeschlagen, steht bei elf Siegen und einem Unentschieden. Auch das Duell mit dem BVB entschied Bielefeld für sich (3:2).

Die Dortmunder stehen sechs Punkte hinter den Ostwestfalen auf dem dritten Tabellenplatz. Da nach der Winterpause (Wiederbeginn am 25. Februar) nur noch drei Spieltage anstehen, haben sie nur noch Außenseiter Chancen im Kampf um die Endrunden-Plätze. Das Rennen um die Zukunft von Talent Cherny haben die Borussen hingegen gewonnen.