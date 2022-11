Drei Spiele fanden am Samstag um 11 Uhr in der U19-Bundesliga statt. RevierSport hat die Ergebnisse zusammengefasst.

Am Samstag wurden um 11 Uhr drei Spiele in der A-Junioren Bundesliga West ausgetragen. Mit dem 1. FC Köln war der Spitzenreiter gegen den Bonner SC im Einsatz, außerdem gastierte Rot-Weiss Essen bei Bayer 04 Leverkusen und der MSV Duisburg hatte Viktoria Köln zu Gast an der Westender Straße.

RevierSport hat alle drei Partien zusammengefasst:

1. FC Köln – Bonner SC 1:0 (0:0)

Die Favoritenrolle war vor dem Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Bonner SC klar verteilt. Der Spitzenreiter traf auf den Drittletzten. Beide Teams trennten vor dem Duell satte 14 Punkte in der Tabelle.

Es war ein umkämpftes Derby, aber Köln gab sich keine Blöße. In der 58. Minute erzielte der 17-jährige Jaka Potocnik das Tor des Tages für den "Effzeh". Damit bleiben die Kölner das Maß aller Dinge in der U19-Bundesliga.

Tore: 1:0 Potocnik (58.)

Bayer 04 Leverkusen – Rot-Weiss Essen 2:1 (2:0)

Rot-Weiss Essen war am Samstagvormittag zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself war so etwas wie die Mannschaft der Stunde der U19-Bundesliga. Aus den vorherigen drei Partien holte Leverkusen sieben Punkte (9:2 Tore).

Die Essener, mit Trainer Suat Tokat, wollten durch einen Überraschungssieg den vorletzten Tabellenplatz verlassen. Doch das gelang RWE nicht.

Leverkusens Can Moustfa brachte seine Mannschaft in der zehnten Minute mit einem Distanzschuss in Führung und erzielte acht Zeigerumdrehungen vor dem Seitenwechsel seinen Doppelpack.

Die Rot-Weissen zeigten Moral und wurden durch den Anschlusstreffer von Gianluca Swajkowski (52.) belohnt. Insgesamt traf der Gast zweimal das Aluminium und ein Remis wäre nicht unverdient gewesen. So kassierte RWE aber im neunten Spiel die sechste Pleite und bleibt Vorletzter.

Tore: 1:0 Moustfa (10.), 2:0 Moustfa (37.), 2:1 Swajkowski (52.)

MSV Duisburg – Viktoria Köln 1:0 (0:0)

Der MSV Duisburg spielt bislang eine gute Saison – mit Ausnahme der 0:6-Klatsche auf Schalke – und ging als Favorit in die Partie gegen Viktoria Köln.

Dank eines Treffers von Jeremiaha Maluze (74.) feierten die jungen Zebras den fünften Saisonsieg, setzten sich weiter oben fest und haben nach neun Spielen 17 Punkte auf dem Konto.

Tore: 1:0 Maluze (74.)