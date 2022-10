U19-DFB-Pokal: Bitter - BVB fliegt überraschend raus

Die U19 von Borussia Dortmund ist im DFB-Pokal der Junioren ausgeschieden. In der zweiten Runde scheiterte der BVB am FC St. Pauli.

Die Pokalsaison hat für die U19 von Borussia Dortmund ein frühes Ende genommen. Am Samstag scheiterten die A-Junioren des BVB in der zweiten Runde am FC St. Pauli. Der Vorjahres-Finalist verlor das Heimspiel am Vormittag vor rund 170 Zuschauern mit 1:2 (0:0).

Anders als die Gäste aus Hamburg hatte Dortmund keine ganze Woche Zeit, sich auf die Partie vorzubereiten. Noch am Dienstag war der BVB im Youth-League-Spiel gegen den FC Sevilla gefordert (2:0), das von rassistischen Beleidigungen der Spanier gegen Dortmunds Abdoulaye Kamara überschattet wurde.

BVB U19: Anschlusstor erst in der Nachspielzeit

Vier Tage später bekam das Team von Trainer Mike Tullberg seine PS nicht auf die Straße. Die erste Halbzeit verlief torlos. Und nach 66 Minuten geriet der BVB durch einen Treffer von Paulis Max Marie in Rückstand.

Die Gastgeber rannten an, versuchten, mit einem Tor zurück ins Spiel zu kommen. Doch vier Minuten vor Schluss setzte der Hamburger Til Kauschke mit seinem 2:0 den Dortmunder Bemühungen ein jähes Ende. Der Anschluss durch Pharrell Collins in der Nachspielzeit kam zu spät gegen den Tabellenvierten der Nord/Nordost-Staffel der Bundesliga.

Nach vielen Spielen in den letzten Tagen können die BVB-Junioren nun ein wenig verschnaufen und das Pokalaus verdauen. Am 25. Oktober geht es dann in der Youth League gegen Manchester City weiter. Vier Tage darauf steht das Ligaspiel gegen Viktoria Köln an.

Mit Bayer Leverkusen schied am Samstag ein zweiter Klub aus dem Westen aus dem DFB-Pokal aus. Die Leverkusener verloren mit 1:4 gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart. Für den VfL Bochum war bereits am Donnerstag Schluss (1:4/1. FC Köln). Schalke 04 ist am Sonntag gegen Hansa Rostock im Einsatz (11 Uhr, RS-Liveticker).