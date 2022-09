U17-Bundesliga: RWE kassiert Rückschlag

U17-Bundesliga West: Die B-Junioren von Rot-Weiss Essen haben am Sonntag mit 0:2 gegen den FC Hennef verloren.

Die B-Junioren von Rot-Weiss Essen haben in der U17-Bundesliga West einen Rückschlag kassiert. Sie verloren am Sonntag das Heimspiel an den Burgstraße in Gladbeck gegen den FC Hennef mit 0:2 (0:0). Zuvor war RWE in drei Partien in Serie ohne Niederlage geblieben. Für die Gäste aus Hennef war es der erste Saisonsieg.

Die erste Halbzeit ging torlos zu Ende. Im zweiten Durchgang schlug der FC in recht kurzer Zeit doppelt zu. Lirim Jashari erzielte beide Treffer für sein Team (59., 65.). Darauf fanden die Essener keine passende Antwort mehr.

Es war das einzige Spiel an diesem Wochenende in der U17-Bundesliga. RWE steht nach sieben Partien mit neun Punkten auf dem siebten Tabellenplatz der West-Staffel. Allerdings hat das Team von Simon Hohenberg mindestens ein Spiel mehr bestritten als die Konkurrenz. Hennef sammelte bislang fünf Zähler und belegt aufgrund der schlechten Tordifferenz gegenüber Preußen Münster den ersten Abstiegsplatz.

Am kommenden Samstag (1. Oktober, 11 Uhr) gastiert Rot-Weiss Essen beim Tabellennachbarn 1. FC Köln. Für Hennef geht es mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn weiter.

Die Infos zum Spiel

Rot-Weiss Essen: Gerres - Byakoua Youbi (86. Schlünder), Ndi, Elhankouri (46. Zafari), Gawryluk, Manno (69. Szymanski), Friessner Montas, Lubbers (46. Hochbaum), Alpkaya (86. Shchepetkin), Oruc, Ruso

FC Hennef: Hellwig - Bouakran (90. Tazit), Demir, Fuhrmann, Goutzidis, Sari (90. Sari), Schmitz (83. Cornelius), Belousov (90. Schmitz), Music, Jashari (78. Dittrich), Rznic

Tore: 0:1 Jashari (59.), 0:2 Jashari (65.)

Schiedsrichter: Fabian Kiehl