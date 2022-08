U19: MSV - VfL Bochum - Doppelwechsel bringt Ausgleich – Butscher unzufrieden

Die U19 des MSV Duisburg und die Nachwuchsmannschaft des VfL Bochum trennten sich am dritten Spieltag der U19 Bundesliga-West mit 1:1.

1:1 hieß es nach einer intensiven Begegnung zwischen der U19 des MSV Duisburg und der Nachwuchsmannschaft des VfL Bochum. Der VfL ging dabei durch ein Eigentor von Disimua Kanzi (66.) in Führung, David Zogu glich per Kopf aus (82.).

Besonders zufrieden mit der Partie zeigte sich nach Schlusspfiff der Trainer der Duisburger, Engin Vural: „Ich glaube, dass der Matchplan aufgegangen ist. Wir waren zu Beginn das bessere Team. In der zweiten Halbzeit hatten wir 20 Minuten, in denen wir gewisse Situationen überstehen mussten. Wir waren aber im Spiel und wussten, dass wenn wir diese Phase überstehen, auch noch Chancen bekommen werden. Dass die Einwechselspieler dann den Ausgleich erzielt haben, freut uns natürlich.“

MSV Duisburg: Schübel – Kanzi (73. Yavuz), Mogultay, Maluze, Dziho – Murati, Kern (76. Blazevic), Nrejaj (93. Kempe), Kashama – Anhari, Wieczorek (73. Zogu) Schübel – Kanzi (73. Yavuz), Mogultay, Maluze, Dziho – Murati, Kern (76. Blazevic), Nrejaj (93. Kempe), Kashama – Anhari, Wieczorek (73. Zogu) VfL Bochum: Kotyrba, Schmitz, Bernsdorf, Mohammed Tolba, Nana (59. Erdelkamp) – Bozickovic, Böll, Boafo, Berisha (76. Mahmoud) – Tasov, Yardimci (59. Adam Tolba) Tore: 0:1 Kanzi (66.), 1:1 Zogu (82.) Schiedsrichter: Lennart Kernchen Zuschauer: 175

Der Ausgleichstreffer der Duisburger war also auch ein Verdienst von Vural, der mitten in der Druckphase einen Doppelwechsel vornahm (73.), der einige Minuten später zum Ausgleich führte. Der eingewechselte Batuhan Yavuz flankte nämlich auf den ebenfalls eingewechselten David Zogu, der einnickte.

Butscher sieht noch viel Verbesserungspotenzial

Die Bochumer zeigten sich weniger zufrieden mit dem Unentschieden. Trainer Heiko Butscher war besonders mit der Chancenverwertung und den ersten Minuten der Partie unzufrieden: „Insgesamt war es ein ganz ordentliches Spiel. Schlussendlich sind wir trotzdem enttäuscht, da wir aufgrund der guten zweiten Halbzeit ein großes Chancenplus hatten. Wir müssen den Sack einfach zu machen. Wir brauchen immer noch etwas zu lange, um in unser Spiel reinzukommen, das haben wir in Hälfte eins wieder gesehen.“

Trotzdem ist der Coach mit der Ausbeute von sieben Punkten aus den ersten drei Partien einverstanden: „Wir sind auf einem ordentlichen Weg. Ich höre aber nicht auf, kritisch zu bleiben und den Jungs immer wieder zu sagen, was unser Spiel ausmacht. Das wird aber auch noch Wochen und Monate so gehen. Wir haben es auch in der letzten Saison gesehen, dass es ein Prozess über ein ganzes Jahr ist. Der Start ist ordentlich und es ist schön, dass wir immer noch Luft nach oben haben.“

Besser machen können es die Bochumer dann schon am kommenden Wochenende, wenn sie den 1. FC Köln empfangen (Samstag, 03. September, 11 Uhr). Duisburg trifft einen Tag später auf die U19 von RWO (Sonntag, 04. September, 11 Uhr).