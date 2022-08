Am ersten Spieltag der A-Junioren-Bundesliga-West trifft die Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen unter der Leitung von Cheftrainer Markus Kaya auf die U19 des Bonner SC.

In der vergangenen Saison wären die Junioren von Rot-Weiß Oberhausen beinahe abgestiegen. Nach 16 Spieltagen lag RWO auf Rang elf mit nur zwei Zählern Vorsprung auf den 14. Platz.

Um aus Oberhausener Sicht hoffentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben zu müssen, sind bereits einige neue Spieler zum Kader gestoßen. Außerdem wurden bereits nach Aussagen des Trainers neun Spieler aus der U17 in die U19 befördert.

„Für unsere Verhältnisse haben wir das Maximum rausgeholt und ich bin mit den neuen Spielern super zufrieden. Auch die neuen Jungs haben sich super integriert und passen auch charakterlich zueinander. Dementsprechend ist unsere Konstellation des Kaders für Oberhausener Verhältnisse in diesem Jahr wirklich gut”, erklärte Trainer Markus Kaya in Bezug auf seine Mannschaft.

Auftakt gegen Aufsteiger Bonn

Zum Auftakt der kommenden Saison in der U19-Bundesliga-West reist die U19 von RWO zum Aufsteiger Bonner SC. Durch den Aufstieg spielt die Jugend des SC erstmals seit acht Jahren wieder in Deutschlands höchster Spielklasse der Junioren.

„Wir freuen uns sehr auf den Saisonstart. Momentan sind wir auf einem ganz guten Stand der Vorbereitung. Wir sind körperlich auf einem guten Weg und arbeiten hart auf den ersten Spieltag hin. Wir arbeiten daran, körperlich und spielerisch auf ein Top-Niveau zu kommen, um den Auftakt erfolgreich gestalten zu können”, sagte Kaya zum Start in der Liga.

Die weiteren Gegner von RWO

Nach dem Auftaktspiel beim Bonner SC spielen die Junioren von Rot-Weiß Oberhausen am zweiten Spieltag zuhause gegen gegen Viktoria Köln, ehe es eine Woche Später zum Auswärtsspiel nach Münster geht. Danach warten die jungen Zebras vom MSV Duisburg.

Am elften Spieltag spielt RWO gegen den VfL Bochum und am zwölften gegen den amtierenden Meister von Borussia Dortmund. Die U19 vom FC Schalke 04 wartet am 14. Spieltag und am 15. Spieltag steigt die Partie gegen Rot-Weiss Essen.