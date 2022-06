In einem irren Spiel um den Aufstieg musste sich die U19 vom ETB Schwarz-Weiß Essen gegen den VfB Hilden mit 3:4 (1:3) geschlagen geben.

Die U19 vom ETB Schwarz-Weiß Essen hat das Spiel um den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga gegen den VfB Hilden knapp mit 3:4 verloren. Obwohl die Mannschaft von Trainer Dennis Czayka gut in die Partie startete und besonders in der zweiten Hälfte die bessere Elf war, feierte nach 90 gespielten Minuten der Nachwuchs des VfB Hilden den Einzug in die Bundesliga der Junioren. Neben sieben Toren und zwei Strafstößen wurde den Fans zum Finale noch einiges geboten.

Czayka rang nach dem Abpfiff um Worte. Zu groß war die Enttäuschung über die knappe Niederlage im Endspiel. Nachdem sich der zukünftige Trainer des SC Velbert wieder gesammelt hatte, richtete er dennoch hoffnungsvolle Worte an seine Mannschaft und lobte besonders die Entwicklung seiner Jungs.

„Wenn man die gesamten drei Spiele gegen Hilden betrachtet, dann ist die Enttäuschung natürlich riesengroß. Gerade in den letzten Wochen hätten wir den Aufstieg aus meiner Sicht schon verdient gehabt. Dennoch müssen wir den Hildenern an dieser Stelle gratulieren. Sie waren sehr effizient im Abschluss und besonders stark über Konter. Trotz Niederlage haben wir kein schlechtes Spiel abgeliefert und ich kann meinen Jungs für die Leistung keinen Vorwurf machen”, erklärte Czayka.

Trainer blickt positiv in die Zukunft

Trotz des verpassten Aufstiegs zog ETB-Trainer Czayka ein positives Saisonfazit und stellte besonders die Entwicklung seiner Schützlinge im vergangenen Jahr in den Vordergrund. Auch in Bezug auf die schwarz-weiße Zukunft bei der U19 der Essener zeigte sich der Trainer optimistisch.

„Die Mannschaft hat eine tolle Moral bewiesen und wir waren ganz kurz davor in die Verlängerung zu gehen. Nicht nur für diesen Tag, sondern für die gesamte Saison darf man stolz auf die Jungs sein. Die Spieler haben den Verein über das gesamte Jahr bestmöglich repräsentiert und eine tolle Entwicklung hingelegt”, erklärte der Trainer weiter und fügte hinzu, dass viele Leistungsträger der Mannschaft auch im nächsten Jahr erhalten bleiben. Nach Aussagen des Trainers sei es im Moment natürlich schwer, dennoch werde jeder den Blick in naher Zukunft wieder nach vorne richten und „Nächste Saison wird es noch schwieriger werden an diesen Jungs vorbeizukommen”, versprach Czayka.