Im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die A-Jugend-Bundesliga-West musste der ETB Schwarz-Weiß Essen eine bittere Niederlage einstecken. Gegen den VfB Hilden gab es ein 3:4 (1:3).

Drei Spiele hat es gebraucht, um zwischen dem VfB Hilden und dem ETB Schwarz-Weiß Essen den Aufsteiger in die A-Jugend-Bundesliga West zu ermitteln. Nach dem 4:3 (3:1)-Erfolg der Hildener im Entscheidungsspiel ist klar: Der ETB wird sich mindestens ein weiteres Jahr gedulden müssen.

"Ich glaube alle, die beide Spiele gesehen haben, können schon sagen, dass wir auch den Gesamtsieg verdient hätten. Und deswegen werden wir uns am Sonntag in Unterrath auch den Aufstieg sichern", hatte ETB-Trainer Dennis Czayaka im Vorfeld gegenüber RevierSport noch zuversichtlich erklärt. Und in der Tat ging es für sein Team auch vielversprechend los.

VfB Hilden: L. Feher - Mersinli, Temiz, Dervis, J. Feher, Papadopoulos, Majetic, Zdjelar, Tkacik, Alexy, Mosen L. Feher - Mersinli, Temiz, Dervis, J. Feher, Papadopoulos, Majetic, Zdjelar, Tkacik, Alexy, Mosen ETB Schwarz-Weiß Essen: Kulalic - Weihmann, Fazlija, Dapes (56. Yirmibes), Drizinsky (74. Burcea), Ayan, Högner, Derksen, Nissen, Islam, Dombe (82. Brouwers) Tore: 0:1 Högner (3.), 1:1 Majetic (9.), 2:1 Zdjelar (12.), 3:1 Majetic (35.), 4:1 Zdjelar (50.), 4:2 Ayar (53.), 4:3 Ayar (62.) Schiedsrichter: Dr. Robin Braun

Denn schon nach drei Minuten brachte Leonard Högner die Gäste in Führung. Zuvor hatte Hilden die Kugel nicht aus dem eigenen Sechzehner klären können. Doch die Antwort des VfB ließ nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später bekamen die Essener ihrerseits den Ball nicht geklärt, Luca Majetic besorgte aus kurzer Distanz den Ausgleich (9.).

Und Hilden blieb am Drücker. Wieder nur drei Minuten später verwertete Adrian Zdjelar die nächste Ecke zur Führung. Der ETB wiederum drängte auf den Ausgleich, ließ jedoch zwei gute Chancen liegen. Stattdessen erhöhte erneut Majetic noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 (35.). In einer ausgeglichenen Partie war dieser Halbzeitstand aus Essener Sicht sehr bitter.

Hilden macht scheinbar alles klar, doch der ETB kommt nochmal

Doch nach der Pause kam es noch dicker. Denn in der 50. Minute schnürte auch Zdjelar seinen Doppelpack, indem er einen Foulelfmeter verwandelte. Hilden war auf der Siegerstraße, aber die Essener gaben sich nicht auf. Binnen neun Minuten schnürte Emre Ayar den dritten Doppelpack des Tages (53., 62.) und brachte den ETB tatsächlich wieder auf 3:4 heran.

Essen dominierte das Geschehen in der Folge, ohne jedoch den Ausgleich zu erzielen. Kurz vor Schluss hätte Zdjelar gar noch den Dreierpack geschnürt, scheiterte aber an Ahmed Kulalic und der Latte. Durch den spektakulären 4:3-Erfolg steigt der VfB Hilden in die A-Junioren-Bundesliga auf, während der ETB nach drei Spielen mit leeren Händen dasteht.