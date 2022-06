Im Nachwuchs: 85-maliger Bundesligaprofi findet eine neue Aufgabe

Der ehemalige Bundesliga- und Zweitliga-Profi Uwe Grauer, der auch für Wattenscheid, Dortmund, Uerdingen und Schalke spielte, hat eine neue Herausforderung gefunden.

Zweitligist SC Paderborn hat mit Uwe Grauer einen langjährigen Trainer und ehemaligen Profi als Sportlichen Leiter der Mannschaften von der U11 bis zur U16 im Nachwuchsleistungszentrum gewonnen. Der 52-jährige Fußballlehrer Uwe Grauer wird diese Aufgabe zur Saison 2022/2023 übernehmen.

Grauer verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in allen Trainer-Bereichen des Nachwuchsfußballs. Nach seiner aktiven Zeit, in der er unter anderem für Borussia Dortmund in der Bundesliga spielte, war Grauer in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 sowie von Arminia Bielefeld und Eintracht Braunschweig tätig.

Uwe Grauer bestritt als Profi unter anderem 113 Zweitligaspiele und 85 Partien in der 1. Bundesliga. Er stand bei Borussia Dortmund, SG Wattenscheid 09, SSV Ulm, FC Schalke 04 und dem KFC Uerdingen unter Vertrag.

"In den vergangenen Jahren haben wir im Aufbau- und Grundlagenbereich bereits eine gute Substanz geschaffen. Gemeinsam mit Uwe Grauer wollen wir die Inhalte und Strukturen unserer Ausbildung von der U11 bis zur U16 stetig weiterentwickeln. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird er die Entwicklung unserer jungen Talente auf hohem Niveau begleiten und vorantreiben", freut sich Paderborns NLZ-Leiter Christoph Müller auf die Zusammenarbeit.

Der gebürtige Dortmunder war zuletzt Co-Trainer bei Alemannia Aachen. Zuvor war er U17 und U19 Trainer bei Eintracht Braunschweig, U19-Coach in Bielefeld, U17-Trainer auf Schalke sowie Co-Trainer der U21-Mannschaft des 1. FC Köln.