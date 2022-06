A-Junioren: Showdown um die Bundesliga zwischen Hilden und ETB

In zwei Begegnungen konnten die A-Junioren von ETB SW Essen und dem VfB Hilden den Bundesliga-Aufsteiger nicht ausspielen. Am Sonntag fällt die Entscheidung.

Hilden gegen Essen, die Dritte. Nachdem in den zwei Relegationsspielen zwischen ETB SW Essen und dem VfB Hilden beide Teams je einmal erfolgreich waren und auch das Torverhältnis ausgeglichen war, steigt am Sonntag (12. Juni, 11 Uhr) das letzte Duell um den Aufstieg in die A-Junioren Bundesliga West. Klar ist: Wenn die Spieler nach dieser Partie das Feld verlassen, wird der Aufsteiger endgültig feststehen und die Teilnahme an der Bundesliga feiern dürfen.

Das erste Spiel auf eigener Anlage gewannen die Essener 1:0, und lange sah es auch im Rückspiel nach dem Aufstieg für die Schwarz-Weißen aus. Doch nach zwei Roten Karten in der zweiten Hälfte konnte der ETB das 1:1 nicht über die Zeit bringen, tief in der Nachspielzeit stellte Hilden das 2:1 her und sicherte sich das Entscheidungsspiel.

"Wir haben alles in der eigenen Hand"

„Die Stimmung im Training ist gut und der Ärger vom Sonntag ist beiseitegelegt“, beschrieb ETB-Trainer Dennis Czayka auf der Facebookseite des Vereins. „Die Spieler waren in der Nachbetrachtung sehr selbstkritisch und die Vorkommnisse aus dem Rückspiel wurden gar nicht mehr thematisiert. In der zweiten Halbzeit in Hilden habe ich viele positive Ansätze meiner Mannschaft gesehen. Die Jungs wirken entschlossen. Es ist Gleichstand und wir haben alles in der eigenen Hand.“

Für Czayka, der nach der Saison eine neue Aufgabe als Trainer des SC Velbert übernehmen wird, ist der Titel eine große Chance, das ETB-Kapitel erfolgreich abzuschließen. „Unabhängig davon wie dieses letzte Spiel zu Ende geht, bleibt festzuhalten: Die Jungs haben eine hervorragende individuelle Entwicklung in diesem Jahr genommen und sind als Team zusammengewachsen. Es macht Spaß mit dieser Mannschaft zu arbeiten, und der Großteil bleibt ja saisonübergreifend zusammen“, drückte Czayka erneut seinen Stolz auf die Mannschaft aus.