U19: ETB Schwarz-Weiß Essen ist ein Spiel von der Bundesliga entfernt

Mit einem Sieg oder einem Remis im Aufstiegsrückspiel beim VfB Hilden kann die U19 von ETB Schwarz-Weiß Essen den Sprung in die höchste Spielklasse machen.

Die ETB-Mannschaft von Trainer Dennis Czayka hat mit dem 1:0-Sieg im Hinspiel des Aufstiegsduells gegen den VfB Hilden das Tor zur Bundesliga ganz weit aufgestoßen. Bei einem Sieg oder Unentschieden im anstehenden Rückspiel in der Sportanlage Hoffeldstraße können die Essen den Aufstieg feiern.

Sollte es für die Essener in Hilden eine Niederlage geben, stünde ein Entscheidungsspiel an. Bei einem Aufstieg wären mit RWE und Schwarz-Weiß Essen gleich zwei Essener A-Jugend-Mannschaften in der höchsten deutschen Junioren-Spielklasse anzutreffen. Der ETB wäre das erste Mal seit Einführung der A-Junioren-Bundesliga im Jahre 2003 zwischen illustren Namen wie beispielsweise Schalke 04, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach oder VfL Bochum anzutreffen.

Vor dem Spiel am Sonntag (05.06., 15 Uhr) blickt ETB-U19-Trainer Dennis Czayka gespannt auf das Spiel: "Wir wissen, dass noch ein hartes Stück Arbeit vor uns liegt. Hilden ist heimstark und wird sicher nichts abschenken. Es wird nicht reichen den Vorsprung zu verwalten, wir werden aktiv in dieses Spiel gehen. Besonders im Spiel um die zweiten Bälle und auf Standardsituation müssen wir uns noch besser einstellen als am Sonntag."

Dem ETB fehlen wie bereits im Hinspiel einige Leistungsträger. Neben Christian Gojani, Robin Duesmann und Felix Drizinsky wird auch Offensivakteur Emre Ayan fehlen, der im Hinspiel noch in der Startelf stand. Dennoch ist Czayka weiterhin zuversichtlich vor dem Rückspiel und verweist auf die bereits im Hinspiel angespannte Verletzungssituation: "Am Sonntag hatten wir auch einige Ausfälle zu kompensieren. Wir werden genauso entschlossen und geschlossen als Einheit auftreten wie im Hinspiel, das wird der Schlüssel sein“.