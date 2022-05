U17-Bundesliga: MSV Duisburg stolpert im Aufstiegs-Hinspiel

Die U17 des MSV Duisburg hätte am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die B-Junioren Bundesliga West gehen können. Doch der klare Favorit spielte nur Remis.

Im Hinspiel der Aufstiegsplayoffs haben es die B-Junioren des MSV Duisburg verpasst, für eine Vorentscheidung zu sorgen. Die Zebras kamen im Duell der Sieger der beiden Niederrheinliga-Staffeln bei den Sportfreunden Baumberg nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Zwischenzeitlich lagen die Meidericher sogar zurück. Der MSV war nach einer starken Saison ohne Niederlage als klarer Favorit in die Partie gegangen. Doch vor dem Rückspiel in gut einer Woche ist die Ausgangslage im Rennen um den Startplatz in der U19-Bundesliga West offen.

Die Aufstellungen Baumberg: Nilson - Chaaouaoui Jamai, Okicic, Ciavarella, Müjde, Baydas, Türkoglu, Hasani, Jaworek, Al Khabbachi, Sahli Duisburg: Grehl - Rehm, Bloch, Tasic, Heck, Kurt, Frimpong, Chassanidis, Kiyau, Linnig, Kempe Tore: 1:0 Müjde (49.), 1:1 Assouhoun (69.)

Allerdings: Ob die Baumberger trotz des respektablen Ergebnisses weiterhin vom Sprung in die Bundesliga träumen dürfen, ist unklar. Laut MSV-Angaben hat sich der Verband noch nicht verbindlich geäußert, ob es in den Duellen allein um den Meistertitel in der Niederrheinliga oder auch um den Aufstieg ins Oberhaus geht.

Vor der Partie hatte es große Verwirrung um den zweiten Finalteilnehmer gegeben. Staffelsieger Borussia Mönchengladbach II war nicht aufstiegsberechtigt. Nach großem Hin und Her durfte Baumberg als Tabellenzweiter schlussendlich doch an den Playoffs teilnehmen. Zwischenzeitlich war der 1. FC Mönchengladbach als Tabellenvierter vom Verband nominiert worden, was in Baumberg für großen Unmut sorgte. Der zuständige Staffelleiter wies die Kritik gegenüber RS entschieden zurück.

Letztendlich traten doch die Baumberger an - und machten ihre Sache sehr ordentlich. Denn im Stadion an der Sandstraße ging tatsächlich der große Außenseiter zunächst in Führung. Nach der Pause besorgte Akin Müjde (49.) das 1:0 für den Gastgeber. Gute zehn Minuten vor Abpfiff schlug der MSV allerdings zurück. Richard Assouhoun traf zum Ausgleich (69.).

Das Rückspiel steigt am Pfingstmontag (11 Uhr) an der Westender Straße in Duisburg.