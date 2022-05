U19: Am Tag nach dem Aufstieg - RWE-Trainer Wagner darf erneut jubeln

Am Sonntag stand das Halbfinale im Niederrheinpokal der A-Junioren auf dem Programm. RWE zog ins Endspiel ein, der MSV Duisburg folgte dank eines Kantersieges.

Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg sind in das Endspiel des U19-Niederrheinpokals eingezogen. Am Sonntag setzten sich beide Teams im Halbfinale gegen Konkurrenten aus der A-Junioren Bundesliga West durch. RWE besiegte Fortuna Düsseldorf mit 2:1. Deutlicher machten es die Zebras, die mit 5:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen gewannen.

Damit haben Essen und Duisburg die Chance, mit dem Pokalsieg ein Ticket für die erste Runde des DFB-Pokals der A-Junioren zu lösen. Das Finale steigt laut dem Rahmenkalender des Fußball-Verbandes Niederrhein am dritten Juni-Wochenende (18./19.).

In gewisser Weise kommt es dann zu einem Duell, mit dem wohl viele auch im Niederrheinpokal der Senioren gerechnet hatten. Dort stehen sich am kommenden Samstag der SV Straelen und Wuppertaler SV gegenüber. Die Endspielteilnehmer hatten die Favoriten MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen im Halbfinale überraschend aus dem Wettbewerb gekegelt.

Während also die Profis der Revierklubs enttäuschten, machte es der Nachwuchs besser. Beim Essener Halbfinal-Sieg über Düsseldorf erzielte Timur Kesim nach der Halbzeit beide Tore für RWE (53., 64.). In der Nachspielzeit kam die Fortuna durch Simon Ludwig zum Anschluss. Mit dabei war Trainer Vincent Wagner. Essens etatmäßiger U19-Coach feierte noch am Samstag als Teil des Regionalliga-Trainerteams der Profis den Drittliga-Aufstieg, tags darauf durfte er erneut jubeln.

Für den MSV trafen im Heimspiel gegen Oberhausen Tyron Mata (9.), Jan-Niklas Forger (44., 90.+1), Elias Opoku (49.) sowie Luca Nikolai (64.). Kilian Skolik hatte das zwischenzeitliche 1:1 für RWO besorgt (31.).

Dass es im Vorfeld des Endspiels keine klar verteilten Rollen geben dürfte, zeigt der Blick auf die Abschlusstabelle der U19-Bundesliga. Hier landete RWE auf dem sechsten Tabellenplatz und fuhr damit das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte ein. Der MSV spielte vor allem in den letzten Saisonwochen stark auf und beendete die Spielzeit einen Rang und zwei Punkte hinter Rot-Weiss. Das direkte Duell gewannen die Zebras im vergangenen Dezember deutlich mit 3:0.