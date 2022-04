U19: BVB ist Meister, Big Points für Schalke im Kampf um Platz zwei

Borussia Dortmund hat sich mit einem klaren 3:0-Erfolg über den VfL Bochum die Meisterschaft der A-Junioren Bundesliga West gesichert. Der Kampf um Platz zwei bleibt spannend.

Drei Spieltage vor Schluss steht der Meister der A-Junioren Bundesliga West bereits fest. Mit einem Vorsprung von acht Punkten auf Rang zwei ist Borussia Dortmund der Titel nicht mehr zu nehmen. Auch Bayer 04 Leverkusen, die zurzeit mit zwei Spielen weniger auf dem vierten Rang liegen, können maximal auf 37 Zähler und damit einen weniger als der BVB kommen.

Den Titel machten die jungen Borussen mit einem beeindruckenden Erfolg über zuletzt stark aufspielende Bochumer fix. Bereits in der ersten Halbzeit stellte der DFB-Pokalfinalist durch Samuel Bamba (6.), Bradley Fink (43.) und Julian Rijkhoff (45+1) auf 3:0. Der VfL erholte sich nicht mehr und muss somit einen herben Rückschlag im Kampf um die Meisterrunde hinnehmen.

Schalke gewinnt knapp

Der FC Schalke 04 nutzte die Niederlage der Bochumer aus und baute den Vorsprung auf vier Zähler aus. Gegen den MSV Duisburg sorgte Erik Lanfer nach 35 Minuten für einen knappen 1:0-Sieg.

Im Tabellenkeller hat die U19 von Borussia Mönchengladbach derweil einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt geschafft. Die Gladbacher setzten sich bei Viktoria Köln, dem Achten der West-Staffel, mit 3:0 durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte sicherten sich die Gäste in Durchgang zwei die drei Punkte.

Für den Wuppertaler SV wird es derweil brenzlich. Gegen den SC Preußen Münster gab es für das Team von Fabian Springob nichts zu holen. Die Preußen gingen bereits nach 24 Minuten in Führung. Kurz vor Schluss wurde es dann deutlich. Am Ende sprang ein klares 3:0 heraus. Die Wuppertaler liegen damit weiterhin nur zwei Punkte über dem Strich. Preußen Münster springt sogar an Rot-Weiss Essen vorbei auf Platz fünf und kann im Kampf um die Meisterrunde eventuell nochmal ein Wörtchen mitreden.

RWE kann am Abend auf Platz drei springen

Im weiteren Verlauf des Tages will Rot-Weiß Oberhausen wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln. Ab 13 Uhr ist RWO zu Gast bei dem bereits abgestiegenen und bislang punktlosen Alemannia Aachen. Mit einem Sieg schieben sich die Oberhausener zumindest bis morgen auf Platz elf und vier Punkte über den Strich.

Noch später, um 18 Uhr, kommt es in Leverkusen zum Topspiel. Rot-Weiss Essen ist zu Gast. Beide Teams liegen zurzeit punktgleich auf Platz vier und fünf. Leverkusen hat allerdings ein Nachholspiel in der Hinterhand. Mit einem Sieg springt RWE vorbei an Bochum auf Platz drei. Bayer könnte sich derweil mit einem Sieg die vermeintlich beste Ausgangsposition für die letzten Spieltage sichern, um doch noch hinter dem BVB in die Meisterrunde einzuziehen.