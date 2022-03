U19-DFB-Pokal: BVB trifft im Finale auf Titelverteidiger und Bayern-Besieger

Auch das zweite Halbfinale des U19-DFB-Pokals entschied sich erst nach 120 Minuten. Titelverteidiger VfB Stuttgart setzte sich durch und trifft nun auf Borussia Dortmund.

Bereits gestern hatte sich die U19 von Borussia Dortmund mit einem 2:0-Sieg nach Verlängerung gegen den SC Freiburg für das DFB-Pokalfinale qualifiziert. Ohne ihren Coach Mike Tullberg, der das Spiel in Quarantäne von zuhause verfolgte, besorgten Bradley Fink (115.) und Bekir El-Zein (120.) die späte Entscheidung.

Einen Tag später stand am Campus des FC Bayern das zweite Halbfinale an. Der FC Bayern München hatte den VfB Stuttgart zu Gast. Auf beiden Seiten fanden sich Namen mit Bundesligaerfahrung wieder. Jungprofi Alexis Tibidi startete für den VfB, beim FC Bayern spielte unter anderem Paul Wanner, der jüngste Münchener Bundesligaspieler aller Zeiten.

Erneute Entscheidung in der Verlängerung

Nach einer Nullnummer in der ersten Halbzeit präsentierten sich die Stuttgarter in Durchgang zwei gefährlicher. Der Treffer viel aber auf der anderen Seite. Ein langer Ball von Torben Rhein, sonst ein Teil der U23, fand den freistehenden Grant-Leon Ranos, der den Ball im Sechzehner per Direktabnahme zum 1:0 verwertete (65.).

Doch die Stuttgarter brachten sich durch Maximilian Wagner kurz vor Schluss in die Verlängerung (84.). Dort dauerte es nur 29 Sekunden, bis Davino Knappe einen Abwehrfehler ausnutzte und die Stuttgarter auf die Siegerstraße brachte. Tibidi sorgte noch vor der Pause für das 3:1 und damit die Entscheidung (105.+1).

Stuttgart will den Titel verteidigen

Somit steht die Paarung für das Finale am 20. Mai im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion fest. Der VfB Stuttgart, aktueller Tabellenführer in der Süd/Südwest-Staffel, bekommt die Chance, den Titel aus dem Jahr 2019 zu verteidigen (die beiden darauffolgenden Jahre wurde der Wettbewerb coronabedingt abgebrochen).

Borussia Dortmund, die aktuell wohl stärkste U19 des Landes, die neben der Meisterschaft auch noch um die UEFA Youth League kämpft (Viertelfinale gegen Atletico Madrid am 16. März um 16:30 Uhr im RevierSport-Ticker), dürfte als leichter Favorit in die Partie gehen. Dementsprechend stellte Tullberg auch schon gestern klar: „Jetzt wollen wir den Pokal auch gewinnen und wieder Geschichte schreiben.“