U19: VfL Bochum quält sich zum Sieg gegen Tabellenschlusslicht

Die U19 des VfL Bochum hat am Dienstagabend nach einer schwachen Leistung mit 2:0 gegen die immer noch punktlose Alemannia Aachen gewonnen.

Das Spiel zwischen der U19 des VfL Bochum und Alemannia Aachen war über weite Strecken sehr ausgeglichen. Vor allem in der ersten und zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten die Aachener der Elf von Trainer Heiko Butscher Paroli bieten und kamen auch zu einigen Angriffen.

Die Mannschaft des Tabellenletzten wusste an der Hiltroper Straße zu überraschen und trat sehr selbstbewusst auf. Deshalb reagierte VfL-Trainer Butscher auch früh und wechselte in der ersten Halbzeit gleich zwei Mal aus. Konkrete Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware, die erste Riesenchance gab es auf VfL-Seite kurz vor dem Halbzeitpfiff, Alemannia-Keeper Frederik Said konnte aber dank einer sensationellen Parade die null zur Pause halten.

In der 73. Minute konnten die Bochumer einen Konter eiskalt nutzen und dank Florian Berisha mit 1:0 in Führung gehen. Nach dem Rückstand kam nicht mehr viel von der Alemannia, Mittelfeldspieler Luca Tersteeg konnte in der 80. Minute noch mit einem Distanzschuss aus zentraler Position zum 2:0 Endstand erhöhen.

Bochum-Trainer Butscher ist unzufrieden

Nach dem Spiel zeigte sich der VfL-Trainer Heiko Butscher beeindruckt von der Aachener Leistung: „Ich ziehe alle meine Hüte vor so einer Leistung, wenn man mit null Punkten hierhin fährt und klar das bessere Team ist und die besseren Chancen hatte. Das ist natürlich auch sehr bedenklich was unsere Leistung angeht.“ Speziell in der ersten Halbzeit war der Ex-Profi sauer über die Leistung seiner Jungs und erklärte: „Es war überhaupt kein Tempo drin, es war ein technisch sehr unsauberes Spiel, es waren Aktionen drin, wo ich einfach keine Laufbereitschaft gesehen habe.“

Am Samstag (11 Uhr) geht es für das Butscher-Team auswärts gegen Fortuna Düsseldorf, mit einem Sieg könnten die Bochumer sogar wieder unter die ersten Fünf rutschen. Allerdings wird dafür eine erhebliche Leistungssteigerung notwendig sein.