RWO: Rene Lewejohann über seine Zukunft und Mike Büskens

Seit Sommer 2020 ist Rene Lewejohann für Rot-Weiß Oberhausen tätig. Er ist Co-Trainer der U19 unter der Führung von Chefcoach Markus Kaya. Jetzt spricht "Lewe" über seine Zukunft.

Rene Lewejohann hat sich nach den Chef-Trainerstationen beim FSV Duisburg, der SpVgg. Erkenschwick sowie der Hammer Spielvereinigung als Co-Trainer der U19-Bundesligamannschaft des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen bestens eingelebt.

Seit dem 1. Juli 2020 assistiert der 38-jährige Ex-Profi Markus Kaya und ist zufrieden mit seiner Aufgabe, wie er im RevierSport-Interview verrät. Dass sein Kumpel Mike Büskens Cheftrainer des FC Schalke 04 geworden ist, freut "Lewe" besonders.

Rene Lewejohann, wie haben Sie aufgenommen, dass der FC Schalke 04 Mike Büskens das Vertrauen ausgesprochen hat?

'Buyo' ist einer der wenigen Trainer, die mir sportlich, aber auch darüber hinaus auch menschlich in jeder Lebenslage mit Rat und Tat zur Seite standen. Deshalb ist 'Buyo' schon ein besonderer Mensch für mich. Es freut mich sehr, dass er ausgewählt wurde. Er ist alt genug und weiß, was er macht. Er kennt den Verein mit all seinen Ecken und Kanten. Er konnte auch als Co-Trainer viel beobachten. Meiner Meinung nach ist er die beste Wahl, die Schalke treffen konnte. Mit 'Buyos' Power, mit seinem blau-weißen Herzen wird er es schaffen und Schalke wird in die Bundesliga zurückkehren.

Sie wissen auch, wie die Co-Trainer-Rolle funktioniert. Was ist das besondere an dieser Position?

Eines möchte ich noch sagen. Mike Büskens war nicht der Co-Trainer von Dimitrios Grammozis, sondern der des FC Schalke 04. Das ist ein Unterschied. Bei mir war es so, dass der Schritt in das zweite Glied sehr gut überlegt war. Und ich muss sagen, dass es der absolut richtige Schritt für mich war. Ich fühle mich in dieser Rolle wohl. Es war eine neue Situation, an der ich täglich gewachsen bin. Das ist auch ein Entwicklungsprozess.

Überhaupt hat man das Gefühl, dass Sie sich gewandelt haben...

(lacht) Das kann sein. Ich bin mit Sicherheit nicht mehr das "enfant terrible", das man kannte. Auch ich werde älter, reifer und somit auf ruhiger. Die Entwicklung in den letzten zwei Jahren bei RWO hat mir sowohl als Sportler als auch Mensch geholfen.

Werden Sie denn den Weg mit Markus Kaya bei RWO weitergehen?

Ich schließe mich den Worten meines Cheftrainers. Wir befinden uns mit Oberhausen in Verhandlungen.

Und wenn Mike Büskens anrufen sollte...

(lacht) Ich glaube, dass Markus Kaya mich dann mit dem Fahrrad höchstpersönlich nach Gelsenkirchen fahren würde.