U19-Derby : Schalke-Trainer Elgert zufrieden, Kaya bleibt wohl bei RWO

Der eine Trainer war zufrieden, der andere nicht. Dafür kündigte Markus Kaya nach dem 0:2 gegen den S04 seinen Verbleib in Oberhausen an.

Nach dem 2:0 des FC Schalke 04 bei Rot-Weiß Oberhausen in der A-Junioren Bundesliga West gab es von Seiten der Trainer einige Klarstellungen.

In der vergangenen Woche hatte Schalke-Trainer Norbert Elgert seine Spieler hart kritisiert, ihnen fehlende Grundtugenden vorgehalten. In Oberhausen bekam er die geforderte Reaktion. „Die Jungs haben das gut umgesetzt, dass wir über den Kampf ins Spiel kommen wollten. Und das sind wir“, lobte Elgert. Weil das so war, hat sich dann verdient die spielerische Überlegenheit durchgesetzt.

Nach den beiden Treffern durch Semin Kojic (20.) und Bogdan Shubin (35.) hätte S04 das Ergebnis auch noch höher schrauben können. Doch Sidi Sané und Kojic ließen weitere gute Gelegenheiten aus. „Es war ein hochverdienter Sieg, der auch höher hätte ausfallen können“, sagte Elgert. Er forderte aber zugleich: „Gradmesser wird jetzt das nächste Spiel sein. Weil da erwarte ich selbstverständlich die gleiche kämpferische Leistung.“

RWO: Lenuweit – Ferreira, Izuwa, Licina, Dier (74. Gorden Raul) – Matthes (74. Cartus), Yalcin – Özgen (46. Bank), Redam (46. Bartu), Kazantzdis – Skolik Lenuweit – Ferreira, Izuwa, Licina, Dier (74. Gorden Raul) – Matthes (74. Cartus), Yalcin – Özgen (46. Bank), Redam (46. Bartu), Kazantzdis – Skolik S04: Treichel – Campanile, Hansen, Weichert, Anubodem – Shubin, Lanfer, Hansen, Sané (90. Köster) -Kojic (90. Cabrera), Rotundo (89. Milic) Schiedsrichter: Jonas Fischbach Zuschauer: 100 Tore: 0:1 Kojic (20.), 0:2 Shubin (35.)

Im Übrigen sei die Saison mit sechs Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen auch gar nicht so übel. „Du kannst ja nichts mit normalen Maßstäben messen. Wir haben Corona, wir hatten wie alle anderen Mannschaften Quarantäne-Zeiten hinter uns“, meinte Elgert. Und verwies zurecht auf die zahlreichen Langzeitausfälle wie Elias Kurt, Emmanuel Gyamfi und Keke Topp. „Unsere Saison ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben sechsmal gewonnen, das ist gar nicht so verkehrt. Wir haben nur Punkte liegen lassen, die du nicht liegen lassen darfst, wenn du oben mitspielen willst.“ Oberhausens Trainer Markus Kaya musste nach zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen die erste Niederlage in diesem Jahr hinnehmen. Und war enttäuscht. „Schalke hat hochverdient gewonnen“, sagte er. „Die Qualität von S04 war entscheidend. Das 2:0 war gerechtfertigt. Auch, wenn wir uns in der 2. Halbzeit gewehrt haben, muss man einfach auch mal akzeptieren, dass Schalke ein Stück weit stärker war als wir.“

Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Jahr Bundesliga spielen, wenn wir die Klasse halten. Alles andere interessiert mich nicht Markus Kaya

Weil der SC Paderborn am Freitag gegen Arminia Bielefeld gewonnen hatte, ist der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz wieder auf einen Zähler geschmolzen. „Wichtig war, dass wir uns in der 2. Halbzeit nicht haben abschlachten lassen. Aber zufrieden bin ich nicht“, meinte Kaya.

Die Gerüchte um die Neuaufteilung der Spielklassen in der U19-Bundesliga lassen ihn kalt. Dafür hatte er aber eine gute Nachricht im Gepäck, die seine eigene Zukunft betrifft: „Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Jahr Bundesliga spielen, wenn wir die Klasse halten. Alles andere interessiert mich nicht.“ Mit ihm als Trainer? „Davon gehe ich aus. Wir sind jetzt in den normalen Verhandlungen und das sollte eigentlich auch passen.“ Das bestätigte auch RWO-Sportchef Patrick Bauder: „Es sieht so aus.“