RWE U19: Kampf um die Meisterrunde - Wagner bleibt gelassen

Fünf Spieltage vor Ende der A-Junioren-Bundesliga West ist der Kampf um die begehrten Tabellenplätze spannender denn je. RWE will das Maximum herausholen.

In der A-Junioren-Bundesliga West ist der Kampf um die Plätze an der Tabellenspitze in einer heißen Phase. Selbst Liga-Primus Borussia Dortmund ist rein rechnerisch noch lange nicht durch. Der Achtelfinalist der UEFA Youth League belegt in der Liga nach dem zwölften Spieltag und zehn gespielten Partien den ersten Tabellenplatz mit 28 Punkten. Noch dazu geht es für die jungen Borussen Anfang März in der Youth League gegen die U19 von Manchester United.

Anders als in den übrigen zwei Junioren-Bundesligen, befähigt der zweite Tabellenplatz in der U19-Bundesliga West den Inhaber zur Teilnahme an der Meisterrunde der Junioren. Zurzeit belegt diesen die U19 von Bayer 04 Leverkusen (11 Spiele / 18 Punkte). Dicht gefolgt von FC Schalke 04 auf Rang drei (12 Sp. / 21 Pkt.) und Rot-Weiss Essen auf Rang vier (11 Sp. / 21. Pkt.).





Zwar befindet sich die U19 von Rot-Weiss Essen unter der Leitung von Trainer Vincent Wagner momentan im Aufwind - beim Heimspiel gegen Köln betitelte der Gästetrainer RWE sogar als „Team der Stunde” ([url]https?://www.reviersport.de/fussball/junioren/a548978---.html)[/url] - trotzdem bleibt Wagner in Sachen Ambitionen bescheiden und stellt - wie viele seiner Kollegen - die Entwicklung der Spieler in den Vordergrund.

Zweiter Platz in Reichweite: „Wollen das Maximum rausholen”

In Bezug auf die kommenden Partien verriet Wagner, dass er dem Ganzen gelassen entgegenblicke und ergänzte: „Wir wollen Woche für Woche das Maximum rausholen und so viele Punkte sammeln wie möglich. Der Klassenerhalt ist auf jeden Fall sicher. Für mich ist es einfach sehr cool zu sehen, dass wir uns als Mannschaft fußballerisch weiterentwickeln. Im vergangenen Oktober und November hatten wir noch echt Probleme gegen spielerisch gute Mannschaften zu bestehen. Diese Probleme werden immer kleiner. Wir werden immer besser und unser Spiel wird immer attraktiver. Das ist sehr schön anzusehen”.

Am kommenden 13. Spieltag geht es für RWE zum Auswärtsspiel gegen die U19 von Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna steckt - anders als RWE - mitten im Abstiegskampf und belegt den 13. Tabellenplatz mit zehn gespielten Partien und zwölf Zählern. Spitzenreiter Borussia Dortmund empfängt zuhause den FC Viktoria Köln. Köln belegt momentan Platz fünf (12 Sp. / 20 Pkt.) und hat augenscheinlich auch noch ein Wörtchen im Kampf um Meisterrunde mitzureden. Bayer Leverkusen hingegen empfängt den VfL Bochum, Schalke trifft auf den SC Paderborn.