U19-Reform: RWE unterstützt BVB - "Macht total Sinn"

Der BVB würde eine Abschaffung der U19-Bundesligen in der aktuellen Form begrüßen. Jetzt haben die Dortmunder Unterstützung von Rot-Weiss Essen erhalten.

Weiterhin herrscht große Verwirrung um die geplante Reform der A-Junioren Bundesliga. Kommt sie oder kommt sie nicht? Was wird genau passieren?

Nachdem sich Borussia Dortmund in der vergangenen Woche mit einem auf seiner Homepage veröffentlichten Text für eine Reform ausgesprochen hat, erhält der BVB nun Unterstützung aus Essen. „Dass nur noch die Vereine aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga gegeneinander antreten sollen, haben sie so ja nicht gesagt. Und das ist ja so auch nicht geplant“, sagte Vincent Wagner, der Trainer von Rot-Weiss Essen, nach dem 2:1 (0:1)-Sieg beim FC Schalke 04.

„Der DFB in Frankfurt plant ja mit den Leistungszentren eine Reform, die lange überfällig ist. Das muss man einfach sagen“, erklärte Wagner. „Das war politisch vielleicht nicht so klug gemacht, weil die Landesverbände sich vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, was ich auch verstehen kann.“





Dabei könnten die U-Bundesligen für die U17 und U19 abgeschafft werden und in der U19 zugunsten geschlossener Wettbewerbe der Nachwuchsleistungszentren (NLZ) ersetzt werden. Zunächst könnte in regionalen Gruppen gespielt werden, in der Rückrunde bundesweit.

Die U19-Teams im Amateurbereich ohne NLZ blieben unter sich und sollen einen deutschen Amateurmeister ermitteln. Zudem könnte es eine Art Supercup zwischen dem Deutschen Amateurmeister und dem Meister der NLZ geben.

„Das System, wie es jetzt ausgearbeitet ist, macht total Sinn“, sagt Wagner. „Dann können die Amateurmannschaften sogar um die Deutsche Meisterschaft spielen. Das ist supergeil. Ich bin dafür, dass das auf dem DFB-Bundestag bald mal entschieden wird.“

Der RWE-Trainer beklagt den enormen Druck, dem die Vereine und vor allem die Spieler in der U19-Bundesliga derzeit ausgesetzt sind. „Wir spielen in dieser Saison eine Einfachrunde, was total okay ist wegen Corona, aber mit vier Absteigern. Und in der kommenden Saison haben wir 16 Mannschaften und fünf Absteiger“, führt Wagner an. „Uns scheint ja in dieser Saison zum Glück die Sonne aus dem Arsch, weil wir genügend Punkte haben. Aber wenn ich unten drin bin, bei vier Absteigern oder im nächsten Jahr mit fünf, dazu fällt mir nichts ein.“

Wer sich zum Beispiel das Spiel aus dieser Woche von Arminia Bielefeld gegen Rot-Weiß Oberhausen angeschaut hat, der sieht, was das mit Menschen macht. Natürlich müssen die Jungs irgendwann auch lernen, mit Druck umzugehen, aber das ist so deplatziert. Man muss klar sagen: Das ist brutal, was wir im nächsten Jahr mit fünf Absteigern machen Vincent Wagner

Dem Essener Coach kann eine Reform nicht schnell genug gehen. „Man sollte sich zusammensetzen und die neue Ligen-Struktur am besten schon zur neuen Saison einführen. Es gibt kurze Wege. Es gibt eine Hinrunde. In der Rückrunde spielen die besten Mannschaften untereinander deutschlandweit. Das macht ja nur Sinn.“