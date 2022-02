U19: Derbysieg - RWE tanzt auf Schalke

Die U19 von Rot-Weiss Essen gewinnt und jubelt auf Schalke. Wir sprachen anschließend mit Trainer Vincent Wagner.

Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit auf dem Nebenplatz des Parkstadions, als Timur Mehmet Kesim sich noch einmal mit letzter Kraft in die Luft schraubte. Sein Kopfball schlug unhaltbar im Schalker Tor zum 2:1 für Rot-Weiss Essen gegen den FC Schalke 04 ein. Danach kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Alle Ersatzspieler und der Staff sprinteten auf das Spielfeld.

60 Sekunden später war das Spiel zu Ende. Es war der verdiente Schlusspunkt in einer Partie, in der Essen gezeigt hatte, warum sie in dieser Saison so weit oben stehen. Kampf, Leidenschaft und eine top besetze Offensive. Bis zur letzten Minute hatte Essen an seine Chance geglaubt und sie letztlich auch genutzt.

„Derbysieger, Derbysieger“, schallte es anschließend über den Platz im Schatten der großen Arena. „Ich benutze das Wort Stolz sehr selten. Das ist das erste Mal, dass ich das zu den Jungs im Kreis nach dem Spiel gesagt habe“, betonte Essens Trainer Vincent Wagner anschließend zu RevierSport. Dabei hatte er noch auf einige seiner Jungs wegen Corona verzichten müssen. Aber Mentalität schlägt Klasse. Der alte Spruch von Rudi Assauer traf am Sonntag gegen den S04 zu.

„Es hat die Mannschaft gewonnen, die den Sieg mehr wollte“, erklärte auch Schalkes Trainer Norbert Elgert. „Wir waren in der zweiten Halbzeit unfassbar harmlos.“ Essen dagegen drehte eine Partie, in der sie zur Halbzeit durch den Treffer von Sidi Sané nach 22 Minuten noch zurückgelegen hatten. Der eingewechselte Armen Maksutoski glich nach 71 Minuten aus. „Nach einem 0:1 noch so verdient 2:1 auf Schalke zu gewinnen, ist schon ein Grund, dass die Jungs stolz auf sich sein können“, jubelte Wagner. Nach zehn von 16 Spielen steht RWE auf einem unfassbaren dritten Tabellenplatz – nur einen Zähler hinter Bayer Leverkusen und dem Platz, der zur Endrunde an der Deutschen Meisterschaft der U19 berechtigen würde. Aber woher nimmt das Team diese Stärke? „Wir nehmen die Stärke daher, dass wir sechs Mal die Woche fleißig trainieren. Fleißiges Training zahlt sich aus. Wenn man dann ein bisschen den Kopf einschaltet, dann kann man auch einen gewissen Speed gehen die ganze Zeit. Und das konnten wir. Wir konnten ordentlich Speed gehen und irgendwann gewöhnt man sich an das geile Level.“

Immer. Ein Derbysieg als Essener auf Schalke ist immer schön. Aber auch, wenn man kein Essener ist: Auf Schalke zu gewinnen ist immer schön Vincent Wagner

Entsprechend ausgiebig wurde der Derbysieg auf Schalke anschließend zelebriert. Weil ein Sieg auf Schalke immer besonders schön ist für Rot-Weiss Essen? „Immer. Ein Derbysieg als Essener auf Schalke ist immer schön. Aber auch, wenn man kein Essener ist: Auf Schalke zu gewinnen ist immer schön“, sagte der in Nordhausen geborenen Trainer.

Der FC Schalke hat bereits elf Spiele absolviert und ist hinter Rot-Weiss Essen auf den fünften Rang zurückgefallen. Auch den Blick auf die Tabelle dürfte man in Essen derzeit genießen.