In der A-Jugend-Bundesliga-West haben Rot-Weiss Essen und der FC Schalke 04 empfindliche Niederlagen kassiert. Im Keller verpasste Rot-Weiß Oberhausen einen Befreiungsschlag.

Die U19 von Rot-Weiss Essen hat nach drei Ligasiegen in Folge einen herben Dämpfer kassiert. Gegen dem MSV Duisburg gab es durch Tore von Ken Mata (25.), Abwehrmann Ben Hüning (54.) und Elias Opoku (79.) eine deutliche 0:3 (0:1)-Niederlage. Unter dem Strich ging der Sieg auch in der Höhe in Ordnung. Die MSV-U19 verschafft sich damit im Abstiegskampf Luft, während RWE trotz der Pleite weiter ganz oben mitspielt.

Auch Schalke verliert, Leverkusen zieht vorbei

Denn neben dem Tabellenzweiten aus Essen verlor auch der Drittplatzierte FC Schalke 04. Im Heimspiel gegen den VfL Bochum gab es eine 0:1 (0:1)-Niederlage. Artur Golubbytski hatte nach 21 Minuten das Tor des Tages erzielt und so dafür gesorgt, dass der VfL in der Tabelle an den Knappen vorbeiziehen konnte.

Im Abstiegskampf musste Rot-Weiß Oberhausen bereits am Freitag eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Gegen den Tabellen-Vorletzten Fortuna Köln kassierten die Kleeblätter eine 0:3-Niederlage. Für die Kölner war es der erste Saisonsieg.

Die Klatsche des Spieltages kassierte aber der Wuppertaler SV. Gegen Bayer Leverkusen setzte es eine 0:7-Packung. Tabellarisch hält sich der WSV dennoch im Mittelfeld, während Leverkusen zu Tabellenführer Borussia Dortmund aufschließt. Der bisherige Zweite RWE rutschte auf Rang vier, Schalke auf Rang fünf ab. Neuer Dritter ist der VfL Bochum.