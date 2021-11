In der laufenden Spielzeit ist die U19 Mannschaft von Borussia Dortmund ungeschlagener Tabellenführer und Ligapokal-Sieger. Dies liegt nicht zuletzt an den aufstrebenden Talenten im Kader.

Die Junioren von Borussia Dortmund spielen eine furiose Saison. Nicht nur hat der schwarz-gelbe Nachwuchs den Ligapokal gegen die Rivalen vom FC Schalke 04 gewinnen können, auch in der A-Junioren Bundesliga West läuft alles nach Plan. Nach acht gespielten Partien findet sich die U19-Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Mike Tullberg an der Tabellenspitze wieder.

In dieser Spielzeit musste der BVB noch keine Niederlage hinnehmen. Siebenmal konnten die Dortmunder ein Spiel für sich entscheiden, dazu ein Unentschieden. Neben vielen jungen talentierten Spielern im Kader, konnten sich einige junge Borussen besonders in den Fokus spielen.

Stärkste Offensive der Liga

Die Dortmunder stellen zurzeit die beste Offensive der Liga mit 27 erzielten Toren. Mit nur fünf Gegentreffern stellt man außerdem, zusammen mit dem Nachwuchs des VfL Bochum, die beste Defensive.

Durch seine fünf Tore im Ligaspiel gegen die U19 von Fortuna Düsseldorf schob sich BVB-Nachwuchsstürmer Julian Rijkhoff auf den ersten Rang der Torjägerliste mit nunmehr acht erzielten Toren. Über die Entwicklung von Rijkhoff sagte Cheftrainer Tullberg: „Julian wurde in der Vergangenheit einige Male ausgewechselt oder kam nur für eine Halbzeit rein. Bei ihm beispielsweise hat es an Intensität gefehlt. Es gab zu wenige Sprint-Meter und zu wenig Gegenpressing. Gegen Düsseldorf hat man gesehen, dass er sich dieser Dinge angenommen und auch umgesetzt hat. Dementsprechend macht er dann auch die Tore, weil er die passenden Grundlagen besitzt, auf denen er aufbauen kann.”

Neben Rijkhoff spielte sich in jüngster Vergangenheit ein weiteres offensives Juwel in den Fokus. Die Rede ist von Bradley Thomas Fink. Ligaübergreifend erzielte der junge Schweizer in 18 Pflichtspielen 22 Tore und legte fünf weitere für seine Mitspieler auf. Tullberg über Finks Entwicklung: „Vor eineinhalb Jahren hat der acht Kilo mehr gewogen und hat in den ersten Spielen für uns vierzig Sprint-Meter gemacht, mittlerweile hat er drei- bis vierhundert. Er hat eine stabile Basis und packt mit an. Besonders im vergangenen Jahr war er ein Vorbild für die Mannschaft was den Arbeitseifer betrifft und hat viel für sich getan.”

Auch von Flügelflitzer Jamie Bynoe-Gittens hält der Coach wohl einiges. Nach Aussagen des Trainers habe sich Bynoe-Gittens nach mehreren kleineren Verletzungen stark zurückgekämpft. Man wolle ihm die Zeit einräumen, die er braucht, um wieder hundertprozentig fit zu sein. „Wir passen auf ihn auf und bauen ihn behutsam auf”, erklärte der Trainer

Die Null muss stehen

Das Fußballspiele nicht nur vorne gewonnen werden, sondern auch die Verteidiger den Laden dicht halten müssen, weiß auch Tullberg. „Trotz guter offensiver Leistung darf man die Defensive nicht vergessen. Colin Kleine-Bekel beispielsweise ist zwar nicht das Top-Talent, von dem jeder redet, dennoch ist er durch Fleiß und harte Arbeit mittlerweile Vize-Kapitän bei der U19 von Borussia Dortmund und einer der besten Verteidiger der Liga”, erklärte der 35-jährige Däne.